10亿洗黑钱案 有第三方图分散苏海金名下资产

涉10亿元洗钱案的10人中，六人被加控，庭上揭，有第三方企图分散被告苏海金名下的资产。

我国警方近日侦破了本地最大宗的一起涉及约10亿元的洗黑钱案，逮捕九男一女，并将他们控上法庭。10名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。当中的七人持有不同国家护照，但原籍都是中国福建。

案件星期三（8月29日）早上在国家法院再次过堂，10人都有代表律师，其中七人的案件进行了审理。六人被加控，苏海金是唯一没有被加控的被告。

控方在庭上说，苏海金因骨折，星期一（28日）接受手术，因此从上星期至今，有三天无法录口供，目前还押在樟宜综合医院。鉴于警方起获了1亿6000万元资产，也额外起获24个电子仪器，警方需要多一点时间取证。

控方披露，有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产，显示苏海金与国外人士有接触。

代表律师则强调，苏海金没有拒捕，他只是从阳台跌到地上，以及苏海金的资金来源容易追查，名下生意也是他自己的。

法官批准控方申请，让苏海金继续还押。案展下个月6日，和其他五人的案件一起过堂。

完整报道，请翻阅2023年8月30日的《新明日报》。