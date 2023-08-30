社媒新战场 候选人各显神通

社交媒体成为2023年总统选举的主战场之一，三位候选人分别使用怎么样的策略，来为自己在社媒平台博得一席之地？

选举局在8月12日公布2023年总统选举竞选准则，当局不鼓励候选人举办竞选群众集会，也不会设指定的集会场地，建议总统候选人使用电视和社交媒体平台同选民接触。

社交媒体是争取年轻选票的渠道之一，为此尚达曼、黄国松及陈钦亮三位候选人在接受主流媒体访问外，也通过社媒平台接受了网媒、网络红人的访问。尚达曼坦言自己虽不擅长社媒但在快速学习当中；黄国松直言自己希望争取年轻选票，为此花费大量的精力在社媒平台宣传；而陈钦亮早在竞选前已经活跃于社媒，如今更通过博客和广播等方式扩大宣传面。

拥有强大群众基础的尚达曼在自己的社媒平台，时常分享与不同族群、人群的互动片段；也会分享支持者的观点及言论，为自己争取选票。除此之外，他也在平台分享与太太的生活片段、个人生活片段，展现或诙谐或感性一面。

在社媒投注大量资源及精力的黄国松也成为TikTok和Instagram的领头羊，拥有最多关注者，他注重实用的投资理财知识分享，也会有真性情发言，谈及自己与前妻、未婚妻等的爱情故事，另外他与宠物猫咪Max的生活片段也为他收获一众点赞。

陈钦亮主要使用的社媒平台是脸书，他时常分享自己的生活片段，邀请太太出镜为自己助选，陈清木医生和陈如斯为陈钦亮助选的视频片段也成为一大看点。不过，对于陈钦亮来说，社媒平台或是一把双刃剑，毕竟就是因为他在社媒平台的帖文，导致他在选战开跑前夕陷入了“美女贴文”风波。