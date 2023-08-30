调查：逾四分三国人 最熟悉尚达曼竞选文宣

根据一项调查，略多于四分之三的新加坡人最熟悉总统候选人尚达曼的竞选文宣，其次是陈钦亮和黄国松。另外，最年轻的Z世代反映最期望总统倡导关注收入和财富不平等的课题。

市场研究机构YouGov在8月25日至28日，访问了1027名年满21岁的新加坡公民，了解他们对本届总统选举候选人的看法，并在星期三（8月30日）公布调查结果。

根据YouGov发出的文告，76％受访者反映，他们对尚达曼的竞选文宣和信息（campaign message）非常熟悉（very familiar）或有些熟悉（somewhat familiar）。对另两名候选人陈钦亮和黄国松的竞选文宣非常熟悉或有些熟悉的比率，则分别为47％和40％。

对尚达曼文宣较熟悉 YouGov：或因他常出现在观众面前

针对较多受访者对尚达曼的竞选文宣较熟悉，YouGov在文告指出：“这或许是因为他经常出现在公众面前。”

调查也旨在了解人们对总统应倡导的课题的看法，受访者可从各课题中选择最多三项。获重视的三大课题依序为收入和财富不平等（55％）、种族和谐（54％），以及新加坡人身份（48％）。最年轻的Z世代最期望总统倡导关注收入和财富不平等课题，比率高达61％，高于千禧世代、X世代和立国一代，这三个群体只有各逾五成重视这个课题。

Z世代也更关注心理健康和性别平等课题，分别有39％和16％选择这两个课题，比率高于其他年龄层。

较年长的群体则更重视种族和谐，65％立国一代和54％X世代希望总统倡导这个课题，高于Z世代的41％。88％建国一代也关注这个课题，由于这个群体参与调查的人数少，YouGov没有在文告中以建国一代的数据做直接对比。

文告也指出，不同族群对一些课题的重视程度有差别。印族更重视种族和谐，选择这个课题的比率有71％，马来族有66％，其他族群有67％，都高于华族的50％。印族也较关注新加坡人身份，60％选择这个课题，高于华族的48％，以及马来族的44％。

对于总统应具备的条件，44％认为诚信（integrity）最重要，紧接着是“对服务的热忱”，35％重视这个特质。