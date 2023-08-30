第二轮竞选广播 陈钦亮：总统须知国人需求 无所畏惧为民服务

本届总统选举的第二轮竞选广播，星期三（8月30日）晚间7时起通过电视和电台播出。首名发表参选立场的是职总英康前总裁陈钦亮。以下是他的华语讲稿：

我是陈钦亮。我竞选来临的总统选举。

宪法规定总统有两项具体职责，就是保管储备金，并维持公共服务的诚信。如果我当选，我将以勤勉、诚实，尽我所能，履行宪法规定的职责。

总统必须把国家和国人的需要放在首位。他必须致力于这个崇高地位的职责，理解国人的需求，无所畏惧地为人民服务。

总统负责保管国家储备金。要做到这一点，他必须有独立的思考、良好的财务知识、高度的诚信和对人民的责任。

我是一位受过专业训练的精算师，担任职总英康总裁30年。对于合理的投资决策，以改善很多人的生活，我有良好的成绩。在我的领导下，公司的资产在30年内，翻了600倍。我爱我的工作，因为我可以影响决策，尤其是在艰难时期，让普通人受益。

我也有机会在国际舞台上代表新加坡。我在International Cooperative and Mutual Insurance Federation（ICMIF）担任了20年的理事，其中五年为主席。这个联合会有来自65个国家的123名成员，多数是大型保险公司。

我相信，我的知识和经验将有助于履行总统的重要职责。作为储备金的保管人，我将确保我们过去的储备金得到谨慎管理，以造福这一代人民和未来子孙。

总统是新加坡国家元首。身为领导，必须无所畏惧地行使独立思考，为正义挺身而出。我的生涯，在很多艰难时期，都是独自挺身而出。过去有很多投资者，因为投资在不良金融债券而损失了多年积蓄。我毫无畏惧地替他们站出来责问。提出这些难题并让人们对自己的行为负责，是需要勇气和坚韧的毅力。

我非常理解普通人的生活艰难，因为我来自穷困家庭，生活简单朴素。小时候，我住在新加坡各地的租屋。虽然学业成绩很好，因为要养家，不能上大学。我自学进修，考取资格，努力晋升为职总英康总裁。

如今我很感恩，身边有妻子，三个子女，还有五个可爱的孙儿女。多年来，有家人互相关怀是很幸福的。我会继续维护重要家庭价值观，这也是社会的基石。

我是个活跃和外向的人。我喜欢分享日常生活观察到的人事物。对所遇到的人，从没有不尊重的意思。对于过去我的一些令人感到不适的话，我真诚地向他们道歉。今后我会更加注意自己的言行。我也非常感谢我的家人和支持者的谅解和支持。

在竞选期间走访时，我遇到来自各行各业的人，他们都给我鼓励和支持。我很感谢这些人愿意放下各自的不同，和我一起为新加坡人的利益共同努力。

我也遇到许多普通人民，他们告诉我，近期的生活费高涨所造成的困难。许多年轻人不打算结婚，因为住屋太贵，不容易找到稳定和高薪的工作。

如果我当选总统，我会以独立的角度，向政府传达国民的意见，协助政府寻找方案，让国人的生活更美好。

我知道总统没有执行权。但是，我会以总统办公室的影响力来实现这些目标。我希望与政府合作，实现共同的目标。

身为总统，我会以新加坡人的利益为优先，让国人有更好的生活。

希望大家支持我，陈钦亮，找回信任，给人民希望。谢谢。

（讲稿由总统候选人团队提供）