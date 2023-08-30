第二轮竞选广播 尚达曼：总统既与政府保持距离也超越政治

本届总统选举的第二轮竞选广播，星期三（8月30日）晚间7时起通过电视和电台播出。第二名发表参选立场的是前国务资政尚达曼。以下是讲稿的华文全译本：

各位同胞：

我参加本次选举，是因为我们面对一个新的、更具挑战性的未来。我们正面对着全球性的重大危机和不确定性，这种形势在未来10年可能加剧，因此对总统的要求已经提高了。

在我们走向新的、更为复杂的未来时，我认为我现在最能为你们服务的是担任总统，既与政府保持距离，也超越政治。

我的整个人生目标一直是为新加坡服务，并协助实现一个公平和公正的社会。

从我成为一个学生积极分子的岁月以来，我一直是如此。在我担任政府工作的40年来，从公共服务到政治职务，我一直忠于这个人生目标。

为什么在担任技术官僚20年后，我在过去20年选择在政治领域服务？

因为我要在基层积极服务，以及要直接参与制定能够实现更公平和更包容社会的政策。

我的动机从来都不是要在政治上偏袒，这是政府内外每一个熟悉我和我的工作的人都知道的。

我在转变政府的政策方面扮演了积极的角色，使这些政策为弱势群体提供更大的支持，改善较低收入的工人的工作素质和薪金，以及改善年长者的退休保障。

如果我是一个偏袒者，那我就是一个要为收入较低的新加坡人争取更好的机会和更好的支持的偏袒者。我要帮助他们自我提升，我也希望振奋我们所有人的精神。这是我的人生目标。

各位同胞：

总统选举关系到所有新加坡人的未来。

我吁请每一个人在星期五（9月1日）投我一票：这一票等于投给未来的稳定，让未来每一代人都会因为我们是新加坡人而感到幸运，让我们在未来更加团结一致。

我很荣幸能在过去几十年以各种方式为你们服务——为打造一个更公平和包容的社会而在基层服务以及制定国家政策，并在国际上提高新加坡的形象。

因此，我拥有广度和深度的经验，在这方面，我谦虚地说，在本次选举的候选人当中是独一无二的。

首先，在国际舞台上，我将为总统职位带来独特的国际地位。我是第一个担任国际货币基金会主要的政策咨询委员会的亚洲人。近年来，我也曾经领导联合国、G20，以及其他有关国际经济、金融、人类发展和环境与流行病挑战的全球性机构的高层理事会。我也曾与我们在亚洲、西方和发展中国家的伙伴的高层人物建立牢固的关系。

第二，作为保护我们的国家储备和确保公共服务重要任命的正直性的监护人。总统握着这两方面的“第二把钥匙”。在这些关键领域中，我拥有广博的知识，这是其他候选人无可匹配的。

简单地说，我对我们的整个储备制度了解得很透彻。最重要的是，对于总统来说，这关系到了解国家储备如何保护以及如何为政府运用。

我曾担任金融管理局主席12年，在同一期间也担任新加坡政府投资公司的投资策略委员会的主席。这些角色让我对国家储备的投资的总体框架和策略拥有广泛的知识。

然而，民选总统在储备的投资方面并没有决策权，事实上也没有在投资策略方面扮演任何角色。

总统在对储备拥有“第二把钥匙”时所扮演的最基本角色是不同的——是要确保政府及其他公共机构的开支政策不会导致国家储备被滥用。这关系到财政部和政府，而不是政府投资公司。

总统拥有“第二把钥匙”的权力，须在动用储备金支持国家应对重大危机时做出谨慎的判断。在2009年环球金融危机时我们第一次需要这么做，当时我担任财政部长，我们必须挽救新加坡人的工作。在最近的冠病疫情危机期间，我们需要动用的规模更大。不幸的是，冠病疫情不会是打击我们的最后一个重大危机。我们必须为未来的危机做好准备，这些危机可能来自经济或地缘政治灾难，或其他的流行病。我们也必须为气候变化做好准备，这可能需要长期重大投资，以确保新加坡继续成为新加坡人的安全和宜居家园。

由于我担任九年财政部长和多年的副总理和国务资政所负的责任，我在如何为这一代和未来世代新加坡人的利益而保护我们的储备，以及如何在重大危机期间明智运用储备金方面，拥有深厚的知识和经验。

我的第三个经验领域是在促进新加坡人团结一致方面。我在裕廊与各种不同背景的人建立联系的成绩不言自明。多年来我也一直支持国内的非政府组织。

如果我有幸当选总统，我将会积极动员支持由下而上的倡议，以提升每一个弱势群体、那些面对精神健康困难的人，以及所有需要第二次和第三次机会的人。

我将鼓励并促进不同信仰和文化之间的更深层交流，以便深化我们的多元文化认同。我也将继续弥合在我们的民主制度中自然存在的不同观点。我们总能找到共同点。

各位同胞：

新加坡人的团结一致是我们最珍贵的资产。在未来的年头，我们能够，也应该加深团结。这需要我们不分背景和教育成就，加深相互敬重。

这需要我们认识到每一个新加坡人的潜能，以及每一个人所贡献的价值，就如俗语所说的：天生我材必有用。

让我们加深相互敬重。

这是我们新加坡人心系的未来，因此我们最辉煌的岁月就在前方。

感谢大家听我演讲，我恭敬地吁请你们在星期五支持我。

前进吧，新加坡！

（讲稿由总统候选人团队提供）