第二轮竞选广播 黄国松：独立民选总统保障新加坡未来福祉

本届总统选举的第二轮竞选广播，星期三（8月30日）晚间7时起通过电视和电台播出。第三名发表参选立场的是新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松。以下是讲稿的华文全译本：

各位同胞，你们好！

用你们手中的一票，投选一个无党派背景、称职的总统，保障新加坡未来的福祉。无党派背景意味着不偏袒任何政党。

这届总统选举有三名候选人。其中一名候选人在一个月前才卸下政治职务和退出执政党。另一名候选人的助选团队中则有反对党成员，而我是唯一一位无党派背景的候选人。我不曾属于任何政党。

为什么无党派背景的总统这么重要？

新加坡宪法规定，获提名的总统候选人不得属于任何政党。这个目的非常明确，就是要确保我国有一个独立的民选总统，这样才能凌驾于由政治党派组成的国会和政府之上。

但是，自1993年以来，我国历任总统都与人民行动党有关联，或获得人民行动党的支持。

我们目前的制度并没有完全实现宪法精神。它允许曾担任政治职务的领导人在退出政党的数个月后就竞选总统，这纯粹是表面上符合宪法规定，而不是维护其精神。

现在已不是1993年，而是2023年了。

我相信，在这届总统选举中，是时候让我们落实宪法精神。

为什么我们现在迫切需要一个无党派背景的总统呢？因为风险增加了。

1984年，建国总理李光耀先生在国庆群众大会上率先提倡民选总统制。他告诫说，能言善道的政客会做出空洞的承诺，挥霍我们辛苦积累的储备金。

李显龙总理早前也指出：“若有一天大选出现异常，国家由不当的团队领导，有个想劫掠储备金的流氓政府，那么世世代代新加坡人的毕生积蓄，将在一个任期内化为乌有。”

亲爱的同胞，新加坡现今的政治高度充满争议。国家由不当的团队领导，以前觉得不可能，现在却是有可能。

现今的领导班子也将在未来几年内进行世代交替。任何政府在过渡期间总会存在不确定因素和风险。最近在国会中引起争议的事件让我们看到，不能把高度廉洁、正直和有诚信的好政府视为理所当然。

面对日益增加的风险，我们要确保民选总统的独立机制。我们不能有一个受政党操控并为他的政党利益效忠的总统。

在可见的未来，新加坡将会面对更多突发的急难事件，出现更多须大量动用储备金的理由。我们能不能冒险，让另一名政府支持的总统审查政府提出动用储备金的要求？

一个前部长转而成为总统，并审查由他制定的财政政策，这么做合适吗？我认为，任何人都不应该处于这种利益冲突的位置，我们也无须这么做。

在过去五次民选总统选举中，其中三次的候选人在没有竞争对手的情况下自动当选。虽然竞选总统的门槛很高，但我认为，主要原因在于民间普遍认为，除非你获得政府或反对党大力支持，否则你根本没机会当选。

我始终坚信，新加坡绝对有独立、无党派背景、忠于国家、才德兼备的国民。他们具备担任总统的资格，并时刻以人民的福祉为优先，做出正确的决策。他们不会受制于人脉派系关系，或过去、当前的任何政党利益、政策以及种种意识形态。

我参加这届总统选举，就是为了树立榜样，让更多新加坡人将来也能勇于踏出这一步，为民服务。

这届总统选举中，我是唯一一位独立候选人。不止如此，我更具备保管国家储备金的相关知识和经验。

亲爱的同胞，是时候我们采取果断行动，加强新加坡的宪法治理。是时候我们做出明智抉择，投选一个真正独立、无党派背景的总统。

民选总统应该属于所有新加坡人，而不是任何特权团体、组织或政党。只有这样，民选总统才能有效监督政府，确保新加坡的长期繁荣与稳定。

黄国松，以独立候选人身份竞选总统。

我恳请各位同胞投我一票，谢谢。

（讲稿由总统候选人团队提供）