总结九天竞选 总统候选人都说了什么？

九天的竞选活动，三名候选人，从中诞生一位新总统。这场选举，不只关系到谁更能保护国家储备金、确保政府机构负责人符合专业和廉洁高标准，团结全体国人，也关乎新加坡在愈发诡谲的世界格局中要发出的信号。当然，也有人把它当成新加坡政治的晴雨表。

三位候选人在竞选期间，充分发表了对如何履行总统职责的见解，以及说明自己的能力，希望争取选民手中的一票。《联合早报》整理出他们的竞选主张，一起来了解他们在关键课题上的立场。

对“独立”的定义

黄国松：无党派色彩

尚达曼：独立思想

陈钦亮：独立于执政党政府

总统候选人、新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松。（邝启聪摄）

经验和专业知识

黄国松：在公共部门服务45年，曾管理国家储备金

尚达曼：曾任国务资政兼社会政策统筹部长和副总理兼经济和社会政策统筹部长

陈钦亮：担任职总英康保险总裁30年

总统候选人、前国务资政尚达曼。（卓祾祎摄）

愿景

黄国松：守护健康、行为端正、造福人群，为人民谋求幸福

尚达曼：不分背景和教育水平、种族或宗教，或任何其他差异，互相尊重

陈钦亮：让人们感到经济上有保障，思考社会的更大利益并团结起来

总统候选人、职总英康前总裁陈钦亮。（卓祾祎摄）

如何与政府相处

黄国松：秉持客观公正立场与政府合作，有效参与政府机制而不造成破坏，对政府起到有效制衡

尚达曼：履行职务时绝不会动摇人生目标以及独立思想，并指出总统独立于政府机构，不参与政策制定

陈钦亮：与总理保持良好关系，和政府合作推出利民政策，并表示无意与政府对抗，而是提供独立的视角

总统候选人的竞选标志分别是：黄国松选用的“手握爱心”（左起）、尚达曼选用的黄梨，以及陈钦亮的“四人捧花”。（叶振忠、关俊威、卓祾祎摄）

如何管理储备金

黄国松：确保政府不滥用储备金，也关注政府是否考虑其他筹措资金的途径，以及政府财政收支的细节

尚达曼：了解危机的性质，并确保企业和人民在危机后更坚强，也要确保中低收入者得到帮助，掌握新技能，为经济复苏做好准备

陈钦亮：检视储备金使用是否恰当，以及是否用于保障人民的利益

如何扮演国家首席外交官的角色

黄国松：在新加坡政府投资公司工作期间到过很多地方，与许多国家的政要和商界领袖关系良好，也能跟他们展开有意义的对话

尚达曼：在各种国际理事会中担任领导职务，并与亚洲、西方和发展中国家的高层人士建立了牢固关系

陈钦亮：曾担任国际合作保险联合会董事20多年，也希望促进国际合作、国际贸易和国际和平，并与邻国保持良好的友好关系

黄国松（左起）、尚达曼和陈钦亮8月28日参加英语新闻台CNA的总统候选人论坛。（海峡时报）

竞选策略

黄国松：主打以社交媒体与选民接触，没有印竞选海报；频密走访社区、熟食中心、宗教场所和宗乡会馆

尚达曼：应邀出席各种活动，尤其重视与不同年龄、种族和宗教的民众对话；走访宗教场所和宗乡会馆

陈钦亮：走访巴刹和熟食中心，乘搭地铁与选民互动，到各区分发传单；反对党人为他站台

若当选会推出的举措

黄国松：倡导静坐，鼓励青年学习公共演讲和投资；当首席志愿者，激励所有志工尽最大的努力为社会服务

尚达曼：加强相互尊重的文化；当一名“活跃的总统”，支持公民社会组织、非政府组织以及志愿者团体推动的倡议

陈钦亮：利用“软实力”影响政策、向政府传达民众的心声与愿景，以及延续总统慈善活动