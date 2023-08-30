国大医学院设“杨荣文与梁利平儿科肿瘤学教授基金”

为表扬前外交部长杨荣文与妻子梁利平多年来为本地自由贸易，以及儿科癌症研究方面所做的贡献，新加坡国立大学杨潞龄医学院以二人之名，为新成立的儿科肿瘤学教授基金命名。

杨潞龄医学院星期三（8月30日）为“杨荣文与梁利平儿科肿瘤学教授基金”主持推介。这个新的教授基金是国大表扬杰出新加坡人的多项举措之一，目的是提高海内外儿童癌症病患的痊愈率。

基金助培育儿科肿瘤学领域下一代领导人

教授基金将表扬在医疗和公共卫生政策领域的杰出领导、促进跨学科合作以应对癌症和其他挑战，同时也推动提升医疗服务方式的讨论，以协助本地和海外民众。基金也将协助培育儿科肿瘤学领域的下一代领导人，让他们与其他学科的专家建立合作，共同应对这一领域的独特挑战。

杨潞龄医学院指出，教授基金以杨荣文与梁利平命名，是为表扬杨荣文为新加坡作为自由贸易堡垒的地位和成功所奠定的基础，以及梁利平为儿童癌症研究所做出的贡献。两人育有一名患癌的孩子，梁利平在2006年与伙伴成立VIVA儿童癌症基金会，并将时间和精力投入在儿童癌症的研究和教育上。

对于这项命名，杨荣文说，希望教授基金帮助国大继续提升儿科肿瘤学的能力，帮助VIVA基金会为本地和亚细安患癌儿童做得更多。梁利平则说，身为儿童癌症康复者的母亲，她希望新的教授基金能推动儿童癌症的新疗法，确保康复者能活得更久、更健康、更快乐。