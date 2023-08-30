第二轮竞选广播 三候选人强调总统独立性

竞选最后一天，三位总统候选人发表第二轮竞选广播。黄国松强调政治领导过渡期充满不确定因素和风险，须确保民选总统是独立的。尚达曼也指出未来将更复杂，他当总统能最好地服务我国，既与政府保持距离，也超越政治。陈钦亮则认为总统须不畏惧地独立思考，为正义挺身而出。

总统选举第二轮竞选广播，星期三（8月30日）晚以四种官方语言在19个电视和电台频道播出。

竞选期间始终强调我国应选择一位无党派色彩总统的黄国松在广播中说，这是当务之急，因为风险已增加。

李显龙总理近日就国家储备金课题受访说，如果全国大选结果异常，流氓政府当政，想要洗劫储备金，世世代代新加坡人的毕生积蓄会在一届政府任期内化为乌有。

黄国松在广播中引述这段话说，新加坡政治如今竞争激烈，国家有可能由不当的团队领导。政治领导班子也将在未来几年交棒，任何过渡期都存在不确定和风险。

总统候选人黄国松（左二）在竞选最后一天走访后港1道的椰林海南园中心，同公众击掌打招呼。黄国松的竞选标志是手掌，手掌内有颗心。（邝启聪摄）

“面对日益增加的风险，我们要确保民选总统的独立机制。我们不能有一个受政党操控并为他的政党利益效忠的总统。”

尚达曼被视为获体制支持的候选人，但他曾强调，应把总统选举视为个人之间的竞选，以是否曾是政党党员来评断候选人过于简单。

他在广播中说，从学生活跃分子、献身公共服务，再从政，他一直忠于人生目标，即为我国服务，协助实现公平公正的社会。

“我的动机从来都不是要在政治上偏袒，这是政府内外每一个熟悉我和我的工作的人都知道的。”

他重申，他的个人经验是候选人中独一无二的。由于担任过九年的财政部长和多年的副总理和国务资政，他认为自己在如何为这一代和未来世代保护储备金，以及在重大危机中明智运用储备金方面，拥有深广的知识和经验。

总统候选人尚达曼（前排右）和夫人珍一藤木（后排左一）在竞选最后一天到珊顿道的击剑俱乐部，同本地体育健将交流，出席者包括2021年羽毛球世锦赛冠军骆建佑（前排中）和田径女将宁娜（前排左）。（卓祾祎摄）

尚达曼担任过财长一事，是他和黄国松争辩的课题。黄国松延续前一天的辩论，认为由制定储备金使用规则的前财长担任总统，令储备金监管存在风险。尚达曼则认为，这不是劣势，反而是优势。

另一位总统候选人陈钦亮，自新加坡前进党主席陈清木星期天（8月27日）表态支持他后，就减少公开露面，不仅取消线上竞选集会，也一直到竞选最后一天才恢复走访。

陈钦亮在广播中说，总统是我国国家元首，身为领导，他将无所畏惧地独立思考，为正义挺身而出。

“我的生涯，在很多艰难时期都是独自挺身而出。过去有很多投资者，因为投资在不良金融债券而损失了多年积蓄。我毫不畏惧地替他们责问。提出这些难题并让人们对自己的行为负责，是需要勇气和坚韧的毅力。”

总统候选人陈钦亮（左）在竞选最后一天，到后港向民众问好，争取选民支持。他之前两天都没有走访活动。（卓祾祎摄）

因常发“美女”贴文引发争议的陈钦亮，也为自己令人不自在的言论再度道歉。他说自己活跃外向，喜欢分享日常生活观察到的人事物。

“今后我会更加注意自己的言行。我也非常感谢我的家人和支持者的谅解和支持。”

竞选最后一天，黄国松马不停蹄走访了后港1道的椰林海南园中心、加东一带的福海禅寺和圣家堂，以及盛港广场。

黄国松数次批评反对党领导人联合力挺陈钦亮，是把总统选举政治化。陈钦亮同日早上走访后港地铁站，受访时说支持他的两位前总统候选人陈清木和陈如斯，都是以个人身份这么做，没有把政党政治带入总统选举。

社媒星期三突然流传尚达曼儿子尚雅齐任职于财政部储备与投资司的信息，财政部和公共服务署当晚发声明澄清，尚雅齐今年7月已调换职务，不再涉及储备金相关工作。尚达曼也在脸书发文指责谣言虚假和毫无根据。