10亿元洗钱案 多数被告理由各异要求保释

“法官大人，被告希望保释在外，回去管理25人的云端方案支援公司，与三个孩子继续参与慈善和当义工。”

代表陈清远的陈才明律师说，只要批准保释，陈清远愿意接受任何保释条件。

主控官黄俊婷副检察司驳斥说，陈清远三项加控罪状涉款超过700万元，“如果他的用意是回去上班，甚至恢复当义工，这些肯定会影响查案速度。”

涉及10亿元洗钱案的九男一女，共请了九名律师代表，其中情侣关系的张瑞金和林宝英联聘吕俊昭律师。他们星期二（8月29日）都通过视讯出庭。

代表律师都在星期二见到被告。其中九名被告星期三（30日）通过律师在庭上给予诸般理由，包括健康欠佳、与家人落户新加坡已久，潜逃风险低、积极配合当局调查、资产都遭冻结等，先后要求法庭批准他们保释在外，却始终无法说服高敬雄法官。

律师称被告患严重心疾 录口供时一度呼吸困难

苏呢尔（Sunil Sudheesan）律师大力反对控方提出继续还押他当事人苏宝林的申请。

他说，苏宝林有严重的心疾，一直服用四种药物，每天需要氧气供应。

还押樟宜医药中心后，苏宝林没得到应有的氧气供应，中心也未向苏宝林的医生查询，让他服食10种药物。

苏呢尔律师说，苏宝林一次录口供时，一度呼吸困难。他促请法庭准许苏宝林保释，这样他就可获得原有药物，还可带着氧气筒天天到查案人员的办公室报到，不必查案人员到樟宜医药中心找他。

被告苏文强则在法官驳回代表律师玛诺之的保释申请、定下再次过堂的日期后，即刻要求跟法官说话，表达具保在外的强烈意愿。

苏文强自称无法接触太多高机密事务，已把案件的所有经过如实告诉调查长官。

“还押这段时间，我没睡过好觉，精神压抑，就快崩溃了。我希望早日获得保释，只要跟家人在一起，电子追踪器什么都好，我可以继续配合调查。”

说着说着，苏文强一度低头，显得万分难过。

当局从唯一的女被告林宝英那里起获的资产超过2亿元，她是涉案款项最高的其中一名被告。

吕俊昭律师说，他代表的林宝英2019年就到新加坡，隔年设立家族理财办公室，今年开了连锁餐饮店，也在本地积极行善。当局已冻结她2亿元的资产，潜逃风险非常低。

另外，代表苏宝林的苏呢尔律师表明，苏宝林的生意跟其他被告毫无瓜葛，他和苏海金也并非一些媒体报道的手足关系。

郑惠龙律师也证实，他代表的苏海金和苏宝林并非亲兄弟，并声明苏海金与其他被告也没关联，除了一起在8月15日被捕。

但主控官说，调查显示苏宝林和苏海金有密切的金钱往来，导致当局最终起获资产，两人不仅是点头之交。

10名被告多挂念亲人，案件过堂时也通过律师要求法庭批准他们与家人见面或通电话，但法官指示律师跟当局提出申请。

一些律师也通过视讯告诉被告，虽然被告看不见整个庭室，但他们的家人或好友都在庭内旁听，给予他们全力的支持。