印度准出口大米到我国 本地印度餐饮业者仍认为米价将涨

印度宣布允许向新加坡出口大米，并将囤积在港口的大米出口，然而这只能暂时解决短期的供应问题，一些本地印度餐饮业者认为米价将持续提高，所售卖的印度餐食接下来或也会起价。



据路透社报道，印度外交部星期二（8月29日）说，鉴于我国和印度之间密切的战略伙伴关系，印度决定允许出口大米至我国，以满足我国的粮食安全需求，并将在短期内发布正式指令。



印度贸易部也宣布，再出口禁令生效前已缴纳出口税的贸易商，将获准把囤在港口的非巴斯马蒂米出口，并批准出口到我国。

《联合早报》已就此询问新加坡食品局，食品局表示无法提供进一步的详情。

印度政府在7月20日突然下令，禁止非巴斯马蒂米（non-basmati rice）出口，导致数千公吨非巴斯马蒂米滞留港口，使贸易商面临损失。



本地印度餐饮业者Tiffin Bhavan店长阿布（Abu，30岁）受访时告诉《联合早报》，印度的禁制令导致供应商也上调米价，不论巴斯马蒂米还是非巴斯马蒂米，包括小占米（ponni rice）价格全都上涨。



为了应付成本，这家店将食物售价上调五角到一元。阿布说，供应商提高米价后，不会将价格降到之前水平，因此即使日后米价调整，餐馆也不打算将食物价格调低。



印度餐饮业者Suvai店长乌达雅库伊马尔（Udhayakuymar，48岁）也说，供应商将小占米的价格上调，现在一包25公斤的小占米价格起到60元至70元左右，涨了约20元到40元。



然而，因餐馆刚开张半年，乌达雅库伊马尔担心提高食物价格会吸引不到新顾客，因此暂时不会上调餐食价格。



印度餐馆Taste of India总监卡尔蒂克（Karthik Alagappan，40岁）说，禁制令影响了他们的成本价，但为保持较传统的印度餐风味，他的餐馆仍坚持使用从印度进口的米。



“米饭在印度餐中非常重要，我们自然要提供优质的米给顾客……因此在这期间，我们没有尝试改用其他大米，而是继续使用小占米和印度香米。”



印度目前向全球140多个国家出口大米，去年出口量达到创纪录的2200万吨，占全球大米出口量的40%以上。去年，从印度进口的非巴斯马蒂米，占了我国大米进口总量的约17%。