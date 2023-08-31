10亿元洗钱案 九被告加控罪名10人全多押八天

涉款高达10亿元的洗黑钱案过堂，除了苏海金，其余九名被告都被加控一至四项罪名。这些罪名包括持有赃款、用非法所得购买豪华车辆，以及伪造文件意图欺骗等。

这起案件星期三（8月30日）在国家法院过堂，其中九名被告的代表律师向法官申请保释，再次被法官驳回。高敬雄法官最终批准控方申请，将10名被告继续还押多八天，案展9月6日过堂。

涉案的被告是陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、苏宝林（41岁）、王德海（34岁）、苏海金（40岁）、王宝森（31岁）、张瑞金（44岁）、苏剑锋（35岁）和王水明（42岁）。其中，张瑞金和林宝英为同居情侣关系。

九名被告各被加控至少一项罪名，苏海金是唯一还没有面对新控状的被告。

控方在庭上透露，被捕当天因从阳台跳下后骨折的苏海金，已在星期一（28日）接受手术，目前还押在樟宜综合医院。因被告需要接受治疗，上周至今有三天无法录口供，警方的调查时间有限。

数名被告律师则在庭上提出质疑，指控方再次以串谋和破坏证据的风险为理由要求继续还押被告，但没有明确说明被告可能如何串谋或破坏证据。有律师也指控方在庭上随意使用串谋等字眼，过于笼统且对被告不公平。

控方：一些被告与外界及通缉犯有关联 潜逃串谋和破坏证据风险高

控方则回应，警方的调查发现一些被告与外界人士，甚至与被警方通缉的嫌犯有所关联，因此绝对有很高的潜逃、串谋和破坏证据的风险。

其中，代表苏宝林的苏呢尔（Sunil Sudheesan）律师说，苏宝林面对的第一项控状的案发时间在2021年。据他了解，花旗银行员工在2021年已开始协助调查。

另外，新控状的案发时间在2020年，若这项罪名的调查早前已开始，控方应有足够的时间搜集证据。

他说：“这是我在涉及伪造文件的案件中，第一次见到在调查已开始的情况下，被告因所谓的串谋被拒绝保释，我认为控方这么做是危险的。”

控方指出，调查显示，被告曾与除了九名被告以外的人合作获取伪造文件，表明他与可能协助他伪造文件的第三方有联系。

苏文强妻及王德海等在海外拥有数百万元资产

另外，案发时间在2020年也并不代表警方从那时开始调查，而且被告是整起案件的其中一块“拼图”，当局仍需时间进行调查。

庭上也揭露，虽然10名被告在新加坡的资产已冻结，一些被告和妻子在海外还持有资产或多个银行户头。

例如，苏文强的妻子在海外拥有200万元资产，王德海则拥有超过400万元的海外房地产和租金收入、超过968万元存款的多个海外银行户头，以及价值约340万元的海外公司股权等。

八被告出庭统一穿红色polo衫 多数有亲友旁听

自10人被捕还押至星期三已有16天。据《联合早报》记者观察，除了在医院面控的苏海金穿着病服，以及还押在樟宜医药中心的苏宝林穿着白衣，其余八名首次面控时穿着居家服的被告，都已统一穿着红色polo衫。他们通过视讯再度出庭时，面容显得有些憔悴，多数时候木无表情。

多数被告的亲友也出庭旁听，其中包括林宝英的妹妹和儿子、王德海的妻子和父母、陈清远的妻子，以及张瑞金的哥哥。