镜头记录竞选瞬间 折射三候选人风采

我国第六届民选总统选举接近尾声，超过270万名合格选民将在星期五（9月1日），从新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松、前国务资政尚达曼，以及职总英康前总裁陈钦亮中，选出新加坡下一任总统。

九天的竞选期间，三位候选人使出浑身解数，积极走访各个角落，如湿巴刹与熟食中心、宗乡会馆和宗教场所等，呼吁选民把手中神圣的一票投给自己。

随《联合早报》摄影记者的镜头，重温选举的精彩瞬间。

8月23日，总统候选人陈钦亮（灰色衣服者）到ABC砖厂熟食中心与公众互动，期间与一名轮椅使用者交谈，聆听对方心声。（何家俊摄）

总统候选人黄国松（左二）与未婚妻刘以真（左一）8月24日走访锦茂熟食中心，体贴的刘以真随身携带一条毛巾，方便黄国松擦汗。（何家俊摄）

总统候选人尚达曼（左）与夫人珍一藤木8月25日走访厦门街熟食中心时，两人买了饮料短暂休息，尚达曼也贴心为夫人擦汗。（关俊威摄）

总统候选人黄国松（中）8月28日早上走访亚逸拉惹熟食中心时，与支持者拥抱，展现亲和力。（邝启聪摄）