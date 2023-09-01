【直播】新加坡总统选举开票夜

注：若无法通过此页面观看直播，请点击这里。

新加坡总统选举12年来首次掀起多角战。经历九天竞选期和一天冷静日，新加坡选民星期五（9月1日）投下神圣一票，从黄国松、尚达曼和陈钦亮三人之中选出新加坡第九位总统。

黄国松以社交媒体和接受网红采访为主要宣传管道。他在一场电视论坛上指出，反对人民行动党的声音越来越大，支持执政党的阵营也坚持己见，这是不健康和具分裂性的。他认为，一个无党派的总统候选人才能代表政治光谱上的所有人，让我国摆脱分裂。

尚达曼是唯一举行竞选集会的候选人，在8月25日于巴西班让发电厂与600多名支持者交流，在长达一个半小时的集会上针对社会流动性、老龄化社会、文化尊重与性别平等、包容等课题发表看法。他以黄梨为竞选标志，也成功塑造平民、亲和的形象，和选民拉近距离。

陈钦亮争取到2011年总统选举的对手陈清木医生和陈如斯站台，是他选举期间的最大亮点。陈钦亮认为总统可扮演君主角色，向政府传达人民的心声，利用总统的影响力改善民生。不过，他的竞选广播讲稿因为诠释总统职责有误而被要求修改。

总统选举开票夜，《联合早报》通过虚拟摄影棚直播节目，与部署在外的记者紧密连线，提供最即时的信息和点评。

新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲、《联合早报》执行总编辑韩咏梅和政治新闻主任何惜薇将在直播节目分享选举观察及点评最新选情。节目主持是本报视频编导刘永健、社交媒体策划师靳忻及视频记者张千雪。

直播节目可在zaobao.sg网站、《联合早报》脸书、早报Kopitiam脸书、早报YouTube频道观看。