选举局自2015年全国大选开始，就会在投票结束过后不久对外公布抽样计票的结果。本届总统选举也不例外。

根据过去经验，抽样计票的结果很快出炉，而它往往和好几个小时侯才算出的正式得票率相差不远。这个神奇的“抽样计票”到底是怎么一回事？

抽样计票是怎么进行的？

根据选举局网站资料，计票人员会在开始正式点算选票之前，先将同个计票站每个票箱中的选票混合到一起，然后随机抽取100张选票计算，作为这个计票站的样本。

这些工作会在计票代理或者候选人的面前进行。

100张选票的比例会再根据各个投票站的选票总数进行加权，然后汇总到一起计算出抽样计票的结果。

这是为了确保不会有投票站的选票在抽样时被赋予过多的权重，影响抽样的精确度。

在开始正式点算选票之前，工作人员会在计票中心将每个投票站的选票分别抽样点算，最终得出抽样计票的结果。（早报制图）

抽样计票准确吗？

根据2015年首次对外公布抽样计票结果时的报道，选举局数据显示抽样计票的置信水平（confidence level）高达95％，与最终票数的误差幅度不超过四个百分点。

这意味着，在一对一的情况下，两名候选人之间的抽样计票得票差距如果超过四个百分点，那胜负的结论应该是准确的。

尽管如此，最终的选举成绩还是有可能与抽样计票的成绩不同，因此公众应该以选举官的正式宣布为准。

抽样计票几点公布？

2020年的全国大选，由于一系列防疫措施降低投票效率，近200个投票站出现特长人龙，最终选举官动用权限，将投票时间延长两个小时至晚上10时。

当时首个选区的抽样计票结果在晚间11时30分左右公布，最后一个公布的抽样计票结果则在隔天0时30分左右公布，也就是说，抽样计票所需的时间在一个半小时至两个半小时。

如果没有意外，本届总统选举的投票站将准时在晚间8时关闭，抽样计票结果预计会在10时左右公布。

本届总统选举抽样计票公布时会有几种情况？

今年的总统选举是一场三角战，有可能出现三种情况。

在一场三角战中，抽样计票可能会出现三种结果。（早报制图）

首先是三名候选人的得票不分上下，或者处于误差范围内，没有任何一位候选人的得票明显领先，无法判断当选者，只能等待最终的正式计票结果。

其次是其中一名候选人的得票明显低于另外两名候选人，而领先的两位候选人得票不相上下。这个时候只能判断得票最低者败选。

第三是其中一名候选人得票远高于另外两名候选人，在这种情况下，就已经能够断定当选者是谁了。

抽样计票结果是最终结果吗？

抽样计票不是正式的点算结果，选举最终成绩还是得等到全部选票算完以后才能确定。

如果得票最高者和得票次高者的差距少于海外选票的总数，最终结果还得等9月12日海外选票点算完毕之后，才算尘埃落定。