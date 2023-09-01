当局将公布抽样计票结果 今晚10时料可知谁当选第九任总统

星期五（9月1日）举行的第六届民选总统选举，将是选举局首次公布总统选举抽样计票结果、首次接受海外选民以邮寄方式投票，以及首次在疗养院设立特别投票站。

新加坡人可在上午8时至晚上8时，前往投票卡上指定的投票站，用手中神圣的一票选出我国的第九任总统。本届总统选举的候选人是新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松、前国务资政尚达曼，以及职总英康前总裁陈钦亮。三人在星期四冷静日当天都在家中养精蓄锐，黄国松和尚达曼延续保护隐私，不让家人曝光的做法，只有陈钦亮敞开家门让媒体登门采访。

选举局预计会在投票结束后的两个小时，也就是晚间10时左右，公布抽样计票的结果。所谓的抽样计票，就是在每个投票站随机抽取100张选票来点算，再根据每个投票站的选票数目，以加权平均法（weighted average）统计出候选人的得票率。

选举局向来都有用这种初步的计票结果作为内部参考，但在2015年以前没有对外公布有关数字。2011年的“四陈”总统选举，选举局曾通知候选人抽样计票的成绩。

抽样计票结果正式对外公布是在2015年和2020年全国大选。在这两届大选中，各个参选人或团队最终的得票率和抽样计票的结果相去不远。

这一届总统选举共有270万9455名选民投票，包括6649名海外选民。其中3217人在10个海外投票站行使投票权，3432人用邮寄方式投票。邮寄选票须在投票日之后10天内寄到选举官手里。

根据星期二（8月29日）政府宪报电子版发布的资料，海外选票将于9月12日上午9时在选举局点算。不过，如果本地选票点算结果出炉时，得票最高候选人与第二高候选人的票数差距超过海外选票总数，选举官陈明锐就可以宣布最高票者当选。陈明锐也是建屋发展局局长。

由于选举局增加投票站的数目，每个投票站的平均投票人数从2020年的2400人减少至2150人，选民预计能够在更短的时间内完成投票程序。

为了方便住在疗养院的选民投票，选举局也首次在疗养院内设立特别投票站，让卧床的住户也能投票。在特别投票站投下的选票，将集中送到杜佛路的光伟中学点算。

选举局：总统选举投票印章使用永久性墨水

选举局这次也会使用新设计的Ｘ字投票印章，取代2020年全国大选造成部分选民混乱的投票印章笔。

针对互联网和即时通讯平台上再次有人散播虚假消息，谎称选举局提供的Ｘ字投票印章使用会消失的墨水，该局星期四（8月31日）发表声明辟谣。

选举局说：“事实并非如此，用来盖Ｘ字记号的印章，使用的是永久的油性墨水，防水且耐温。”

选举局也指出，新设计的Ｘ字投票印章不像2020年大选所使用的记号笔，更明显是作为印章使用。除了可以使用投票印章，选民仍然可用随身携带的笔在选票上画Ｘ。

选举局强调，当局已在投票过程的每一个步骤都采取了严格控制措施，确保投票是保密和安全的。

选举局星期三（8月30日）也发文告提醒选民，前往投票站时应避免穿戴印有候选人指定标志或相似图案的衣服、包包和徽章等，这些物品也不应印有可解读为支持某个候选人的字样。