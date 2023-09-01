总统选举开票夜直播 早报带给观众新观影体验

9月1日总统选举开票夜，《联合早报》将在多个平台进行直播，为观众带来最新报道与选情分析，等待结果出炉。节目在内容与视觉方面均有创新，采用虚拟技术打造新景观，并为线上观众设互动环节，呈献耳目一新的观影体验。

经历九天竞选期和一天冷静日，本地选民将在星期五（9月1日）投票，从新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松、前国务资政尚达曼，以及职总英康前总裁陈钦亮三人之中选出新加坡的第九任总统。

《联合早报》星期五晚上会在网站zaobao.sg、脸书，以及YouTube三个平台进行开票夜直播，从晚上9时开始，陪伴观众等待选举结果出炉。节目邀请了新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲、《联合早报》执行总编辑韩咏梅，以及政治新闻主任何惜薇分析选举，针对最新选情提供即时点评。

早报团队也再次采用虚拟摄影棚（Virtual Studio）技术进行直播，在铺上绿色背景的摄影棚里运用虚拟3D设计，营造出主持人置身于截然不同场景的画面。这项技术此前于8月22日的总统选举提名日直播中首次启用，节目在脸书与YouTube吸引了超过3万人观看。

《联合早报》视频主任冯嘉年是这次直播编导，他说：“采用虚拟摄影棚技术突破了实体影棚的空间局限，让我们有机会尝试更灵活地在棚内呈现内容。我们因此增加了跟观众互动的单元，搜集了关于历届总统较鲜为人知的知识，由主持人现场提问及提供解答。这部分直播内容也在《联合早报》网站上呈现，凸显了早报跨平台呈现内容的优势。”

直播团队此次也投入了更多人力和资源，部署在棚内，以及在外追踪候选人动态，并通过连线的方式，为观众呈现多视角、多地点的实时情况。

技术供应商Will Dylan是第一次为新闻节目制作虚拟摄影棚，创始人兼技术总监陈威强说，相较于一般商业活动，新闻行业节奏更快，必须在短时间内完成制作是此次的挑战之一。

不过，他认为虚拟摄影棚术可以为新闻行业带来增值：“虚拟摄影棚的好处在于不需要为了一个节目特意搭建一个场景。设计师虽然花了大量时间去设计和制作虚拟背景，但是下次如果有新项目，只需要在已有的基础上进行更改即可。这可为新闻业者提供更多便利和发挥空间。”

总统选举2023开票夜直播在脸书与YouTube的直播预约选项已开启。不想错过节目的观众，可前往相应的早报社媒主页进行预约，或于星期五晚上9时锁定早报平台观看直播。