所有学前教育机构 明年7月前须装电眼

为加强保障学前儿童的安全，所有幼儿园和婴幼儿早期介入中心，须在2024年7月1日前，在教室和主要活动区全面安装电眼。家长若怀疑孩童遭错误对待，或要调查事发经过，可合理地向学前教育机构索取电眼画面。

幼儿培育署星期四（8月31日）发文告强调，这一举措并不是为了因应近来发生的幼儿园学童安全事件。《联合早报》连日报道，馨乐园幼儿园（Kinderland）的两所分院，先后传出女教师粗暴对待数名学童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打他们。

文告指出，幼培署是在采纳家长、教育工作者和经营者的意见后，今年2月已通报所有学前教育机构，在设施内外安装电眼的计划。

幼培署：加装电眼可补足安全措施和提供证据来源

目前，已有超过六成的幼儿园，以及所有政府资助的婴幼儿早期介入（Early Intervention，简称EI）中心安装了电眼。幼培署说，加装电眼后可补足现有的安全措施，阻止可疑或未经授权人士进入学前机构。若发生事故，电眼也能作为客观可靠的证据来源，协助调查。

从2024年7月1日起，学前教育机构的主要入口处和活动区域，如教室、活动室、游戏区和婴儿休息室，都须安装电眼。然而，为保障教职员和孩童的隐私，厕所、更衣室和教职员休息室，不准安装电眼。

幼培署将在9月1日与学前教育机构经营者说明相关的指导方针。

据幼培署了解，迄今仍未安装电眼的学前教育机构，都表示需要时间调整安排，如制订获取电眼画面相关的政策和规章。“幼培署将与经营者密切合作，确保他们的电眼和摄像头安装得当，使用得宜，以保障学前教育机构内的孩童、教职员和其他人士的隐私。”

家长查阅电眼画面 须有合理理由

只有在澄清反馈，或协助调查学前教育机构内发生的严重事件时，家长才获准查看电眼画面，且必须持有合理的理由。“幼培署鼓励家长与学前教育机构讨论这一要求，并评估是否有必要查看电眼画面来解决问题。”

幼培署解释，电眼画面提供给家长查阅前，须让学前教育机构查阅以进行内部调查。此外，若幼培署和其他执法机构已介入调查，家长也无法调阅电眼画面。家长可提出的理由包括：怀疑教职员错误对待孩童、儿童或教职员受伤、学前机构的资产损坏或丢失。若家长的要求不合理，学前教育机构可以拒绝。

当局会确保教育工作者接受良好培训

幼培署在文告中重申，除了即将在所有机构强制实施安装电眼，当局也会确保所有教育工作者接受良好的培训。学前教育机构须制订明确的指导原则，定期观察教职员与孩童的互动情况，并实时提供反馈及采取必要干预。

“为确保学前教育机构时刻遵守监管要求，幼培署会定期突击查访。接获孩童被错误对待的反馈时，也会迅速展开调查。若相关指控属实，将立即采取行动。”