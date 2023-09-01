长周末遇学校假期 出国人数倍增

长周末紧接9月学校假期，国人又掀出国热，有旅行社下周出游人数比前一周增加一倍，中国、日本、韩国和欧洲都是热门地点。

《新明日报》报道，我国时隔12年再次迎来总统投选，今天（9月1日）的投票日定为公共假日，接下来一周又是9月学校假期，不少国人选择在这期间举家出国游玩。

受访旅行社业者说，一进入9月，出游人数就显著上升。

曾兄弟旅行社市场通讯执行员陈诗恩观察到，9月前两周的出国旅游团数量有所增加，国人钟爱的热门出游地点包括欧洲、日韩、台湾和中国。

陈诗恩以中国为例解释说，9月前两周和后两周相比，参与旅游团的人数增加至少八成。

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄也说，从今日起直至下周末，共有639人参加32个旅游团。“这比前一周增加了一倍，热门地点包括欧洲和中国。”

不过也有业者发现，这期间出游者多为年长者。

大通旅游市场与公关部经理卓琼华说，9月学校假期较短，开学后面临考试，因此不少家长不会在这期间带孩子出国，反而多是年长人士参团出国。

她认为，由于投票日公假宣布较迟，所以并未过多影响大家的出游计划，但也有者特意安排今午才出发，方便他们一大早去履行投票义务。

完整报道，请翻阅2023年9月1日的《新明日报》。