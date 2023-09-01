尚穆根维文入禀新加坡高庭 起诉李显扬诽谤　

内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生，已正式入禀新加坡高等法院，起诉建国总理李光耀的次子李显扬诽谤。案件订于下周二（9月5日）举行内堂会议。

根据新加坡法庭网站上的告示，代表两名部长的是文达星律师事务所（Davinder Singh Chambers）的三名律师，包括曾代表李显龙总理打诽谤官司的知名高级律师文达星。

随着两名部长正式入禀法院，按照法庭诉讼程序，诉方接下来须尽快将传讯令状交给李显扬。如果不知道李显扬的住址，诉方可以向法庭申请通过电邮、社交媒体、报章广告等途径发出传讯令状。

之后，如果李显扬没有在期限内提交应诉书给法院，诉方可申请缺席裁决，直接获判胜诉，并且向李显扬索讨赔偿。高庭一般民事诉讼的索偿金额从25万元起跳。

李显扬被指于今年7月23日的脸书贴文中，发表了构成诽谤的内容。两天后，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，援引防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），对李显扬发出更正指示，指他的贴文中包含三点不实之处，其中两点与两位部长租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房事件有关。

7月27日，尚穆根和维文分别在脸书发表题为《李显扬的诽谤性言论》的贴文，要求李显扬就诽谤性言论道歉、撤回指责，以及支付赔偿金，并指会把赔偿金捐给慈善机构。两位部长也说，李显扬如果没有做到这些要求，将面对起诉。贴文没有提到索偿金额和道歉形式。

李显扬两天后回应，指尚穆根和维文错误理解他的话。他称自己从英国所发的贴文，并没有断言尚穆根和维文是因腐败或个人利益，而让新加坡土地管理局给予他们优待，包括在未经批准下非法砍伐树木，及让土管局为他们支付翻修费用。

李显扬也称贴文只是陈述了新加坡和国际媒体已经广泛报道的事实；如果尚穆根和维文认为他们确实有理，就应该在英国起诉自己。