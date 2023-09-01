投票站备有轮椅和工作人员照顾老弱

选举局根据各投票站登记年长选民的人数，准备好轮椅。投票这天，工作人员让行动不便的年长者坐上轮椅，陪着他们利用优先通道上前投票。（叶振忠摄）

在裕廊东32街第307座组屋底层的投票站，早上7时30分就开始有人排队。由于投票系统顺畅，人龙很快缩短，大约9时以后人潮减退，平均每人只须花五至10分钟就完成投票。（蔡家增摄）

为了确保年长者和特需者顺利投票，选举局根据每个投票站登记年长选民的人数，准备了轮椅、优先通道，以及专门负责推轮椅的工作人员。

在裕廊东32街第307座组屋底层的投票站，年长选民到站后，工作人员会引领他们到优先通道投票；遇到行动不便者，工作人员便让他们坐上轮椅，再陪着他们到优先通道去投票。

黄庆杰（40岁，自由职业）因患糖尿病而下肢严重水肿，行动比较艰难，得使用拐杖。他告诉记者：“工作人员看到我，立刻推轮椅过来，还带我走优先通道，把我照顾得非常好，不然我可能还要站着排10分钟以上，双腿会很痛。”

李清泉（84岁，退休者）坐轮椅前往投票。他一抵达投票站，工作人员就细心地为他开路，并带着他走优先通道。他的妻子李媺娇（80岁，退休者）说，工作人员除了帮助她为丈夫推轮椅，还耐心地告诉他们投票的程序，整个过程非常顺畅。

然而，据记者观察，设在大巴窑5巷第63座组屋凉亭的投票站虽然准备了轮椅，但却没有可让年长者先投票的优先通道，不少年长者反映等候时间颇长。

利素女（85岁，退休者）投了票后，坐在投票站前的板凳休息。她说：“我8点准时来到这里，现在已经等到快9点了。脚没有力，站到有点疼。”

在榜鹅河道小学投票站，一名傅姓居民（66岁，待业）说，他早上6时20分就已经抵达，原本以为早到可以进入投票站坐下等候，但是工作人员却说不能进去。“我有早起的习惯，本来打算早到可以早投票，没想到不可以进去坐，所以在外面等了约一个半小时。”