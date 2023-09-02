黄循财：期待与美国加强双边及区域合作

在外部局势动荡不安且充满不确定性的时代，新的商业发展模式不只是遵循经济规律，也受到地缘政治联盟与安全形势的驱动，因此新加坡应加强伙伴关系、提升竞争力。

副总理兼财政部长黄循财星期五（9月1日）晚上在金沙会展中心出席新加坡美国商会（AmCham Singapore）50周年庆祝活动时，发表上述看法。

黄循财说，新加坡作为一个小型经济体，深晓所面临的挑战，如今已经成为一个值得信赖的国际贸易和商业中心，并且在过去几十年中不断加强与美国的伙伴关系。

他说，新加坡是美国在东南亚最大的贸易伙伴，美国也是新加坡最大的外国投资方，本地有5700多家美国公司，其中许多公司在各自的行业中发挥着领导作用。

黄循财说：“我们重视与美国的伙伴关系。 因此，我们期待与美国进一步合作，不仅在双边层面，也在区域层面。这也是我们加强亚细安一体化的原因，不仅是在海关、贸易和交通基础设施等传统领域，也在亚细安数码经济框架协议（ASEAN Digital Economy Framework Agreement）等新领域。”

吁美商把控制塔创新设施和总部设在新加坡

他指出，这将为企业带来新的机遇。因此，他希望抓住这些机遇的美国公司可以在区域范围内开展业务，“你们可以在印度尼西亚建数据中心、在越南开工厂，而希望你们可以把控制塔、创新设施和总部设在新加坡”。

美国驻新加坡大使卡普兰，以及约500名新加坡及美国政府代表、商会成员、外交使团和高级商业领袖出席了这项活动。

美国商会与新加坡全国志愿服务与慈善中心（National Volunteer & Philanthropy Centre）在活动上签署了谅解备忘录，共同推动并实现新加坡企业的社会责任与目标，为新加坡的社会和经济做出贡献。