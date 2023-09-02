早报直播节目媒体人分析：尚达曼高得票率反映国人成熟理智投票

尚达曼在总统选举中70%的高得票率，反映出新加坡人在投票时的成熟与理智。以尚达曼的智慧，相信他可在总统权限范围内，发挥新作用。

经历九天竞选期和一天冷静日，本地选民在星期五（9月1日）使用手中神圣一票，从新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松、前国务资政尚达曼，以及职总英康前总裁陈钦亮三人之中，选出尚达曼为我国下一任总统。他将成为我国第九位总统。

《联合早报》星期五从晚上9时开始，通过直播节目陪伴观众等待选举结果出炉。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、《联合早报》执行总编辑韩咏梅，以及政治新闻主任何惜薇在节目中对选举过程和结果提供即时点评。

李慧玲：尚达曼料能以智慧发挥 现在未能想象到的新作用

李慧玲在节目中提到，选举结果除了再次证明尚达曼“票王”的称号实至名归，也向外界传达一个重要信息，那就是新加坡人很成熟、理智地运用手中的一票，选出总统。

她指出，尚达曼在国际上的经验、地位和享有的威望，远远超过另外两名总统参选人。她预见尚达曼担任总统后，可以为总统这个角色 ，增加新的元素和可能性。她说，依照尚达曼的智慧，他可在总统权限范围内，发挥现在不一定能想象到的新作用。

“希望尚达曼能让新加坡人更团结，特别是可以帮助弱势群体，让他们有第二次、第三次的机会。”

关于尚达曼当选是否会改变下届全国大选风向，包括会不会有选民把生活费上涨等压力，通过选举发泄情绪，李慧玲指现阶段仍难以预测。

韩咏梅说，尚达曼出乎预料超过七成的高得票率，能起到稳定作用。选举成绩证明新加坡是一个相对稳定的社会，不会因为有要求多元化的声音，就刻意选出持反对意见的人选。“这显示本地政治氛围成熟，是相当好的结果。”

韩咏梅：主动抛出议题带动气氛 黄国松竞选下半场打出风格

至于另外两名参选人的表现，韩咏梅指黄国松一开始表现平平，到了竞选期下半场采取主动，抛出各种议题，成功把竞选气氛带动起来，让她有点意外 ，“黄国松到竞选后期，打出一个风格。”

谈到得票率垫底的陈钦亮，韩咏梅认为他获得近14％选票，没有输掉按柜金，表现已胜过2011年。在2011年的“四陈”总统选举，陈钦亮得票率仅4.9%，是唯一失去按柜金的参选人。

早报开票夜直播 25万人次在线观看

《联合早报》通过多个平台，包括早报网站、脸书和YouTube，呈献近三小时的开票夜直播节目，实时追踪开票新闻，总共吸引超过25万人次在线观看。

早报团队也再次与技术供应商Will Dylan合作，采用虚拟摄影棚技术进行直播，在铺上绿色背景的摄影棚里运用虚拟3D设计，营造出主持人置身于不同场景的画面。直播时，主持人也与部署在三名参选人住家、媒体团队办公室和支持者聚集地的记者连线，提供最即时的信息。

这项技术此前于8月22日的总统选举提名日直播中首次启用，当时节目在脸书与YouTube吸引超过3万人观看。

早报团队还推出历任总统冷知识互动游戏，通过八道题目，测试公众对八名历任总统的了解，增加直播节目的互动元素。