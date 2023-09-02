美容院暗藏春色 民忧坏风气复燃

警方严厉扫荡下，麦波申路曾摆脱色情按摩院的风气，但有居民爆料，最近有一家“美容院”悄然进驻，提供色情服务，让附近商家和街坊担心死灰复燃。

《新明日报》接获消息，指麦波申路一带的店屋出现挂羊头卖狗肉的美容院。

有知情者透露，早在10多年前，该区曾出现至少四家按摩院，犹如红灯区般“热闹”，庆幸警方严厉扫荡后，情况好转了不少。不过，今年年初开始，有一家美容院悄然入驻，一直营业至今。

“据了解，美容院内有约三四名艳女，虽然提供色情服务，但行事极为低调，至今都安然无事。”

他透露说，期间曾有两家按摩院在附近开业，但都很快就被扫荡。

“该美容院的前身是杂货店，但几年来换了数个老板，生意仍没有起色，没想到最后会租给按摩女。我也不想干预他人的生意，但若恢复到以往的情况，对那里的商家形象将大受影响。”

知情者说，附近有组屋和有地私宅，许多家庭会带孩子经过，若看到穿着性感的女郎，难免会造成负面影响。”

另一名受访居民张先生（35岁，文员）指出，他注意到该美容院，几乎都被海报遮盖起来，与一般的差异很大。“我也看过艳女从里面出来，所以大概知道是做什么生意。我本身有小孩，所以也会担心影响他们。”

完整报道，请翻阅2023年9月2日的《新明日报》。