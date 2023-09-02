尚达曼：对超高得票率感惊讶 不打算入住总统府

候任总统尚达曼对能以压倒性优势在本届民选总统选举中胜选感到惊讶，他认为这次的选举结果代表着新加坡人对未来的乐观，更表达了人们相互敬重、携手合作建设国家的意愿。他也说上任后不会搬入总统府居住，只会在那里办公。

前国务资政尚达曼星期六（9月2日）一早便展开谢票行程。他先到曾经出任国会议员22年的达曼裕廊区同支持者见面，然后续程前往北部的马西岭、东部的淡滨尼，最后在大巴窑中心接受媒体访问。

尚达曼上午约9时抵达达曼裕廊巴刹及熟食中心时，已有数百人在等待他的到来，将三层楼高的建筑挤得水泄不通。支持者以“总统！总统！”的高呼声欢迎这位前议员。尚达曼的竞选标志是黄梨。裕廊凤山寺的理事也准备了500个黄梨和黄梨装饰，分派给在场的居民，大家一起“旺来”。

尚达曼说，谢票行程中有许多人恭喜他胜选，但“其实应该是我在向他们祝贺”，因为超高得票来自于新加坡人强烈的团结意愿，以及同政府和民间组织携手合作、打造相互敬重文化的想法。他说：“我认为新加坡人的投票方式非常理智，我们都应该祝贺自己。”

根据9月2日凌晨公布的本地选票计票结果，尚达曼在总统选举中赢得70.4%的选票，另外两名参选者黄国松和陈钦亮的得票率则分别是15.72%和13.88%。尚达曼的得票率延续了往届全国大选中他在裕廊集选区领军时，得票率在七成左右的表现，这也是历届总统选举中胜出者的最高得票率。海外选票将在12日点算，届时参选人的得票率可能会有微小的变化。

尚达曼：从政与制定政策等经验助高票率胜出

尚达曼在分析自己为什么会在这次选举中取得如此优异的成绩时指出，他过去22年从政基层累积的经验、制定政策的经验，以及在国际上的经验，都对参选有很大的帮助。

他也强调，总统掌管储备金的第二把钥匙，不是简单地考虑要不要开锁的问题，而是必须了解国家面对的挑战，以及国家在正常时或危急时，收入和支出的优先顺序。

至于没有投票给他的约三成选民，尚达曼说仍会竭尽所能为这些人服务。他也说：“这么高的得票率也意味着许多平常不会投票给执政党的选民，认为这不是一场具有政治意味的选举。”

在国际上享有威望的尚达曼，是第一个担任国际货币基金会的主要政策咨询委员会的亚洲人。他也曾领导联合国、G20以及其他有关国际经济、金融、人类发展和环境与流行病挑战的全球机构高层理事会。

问及他两周后即将就任我国第九任总统，这些国际职务届时会怎么安排，尚达曼说他会根据内阁的建议，决定是否要在符合新加坡国家利益的前提下，继续担任这些职务。

他说：“有些显然对新加坡有利，有一些工作则是进行到一半，能够继续下去是好事。”

尚达曼也会向现任总统哈莉玛了解她过去六年形成的想法，并寻求她的建议。“她为新加坡做出了非常出色的贡献，我钦佩她担任总统期间的镇定、优雅和威严。”

不过，尚达曼也说，他只打算在总统府办公，不会搬到那里居住。