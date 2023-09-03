女子诉：老父骑脚踏车被撞 涉事送餐员阻人帮忙

女儿申诉，78岁老父亲骑脚踏车外出，遭骑电动脚踏车的送餐员撞上，指对方不仅没有施予援手，还威胁两名好心人删除现场照片、阻止他们报警，逼迫对方离开。

这起事故发生在星期二（8月29日）下午1时左右，地点在友诺士5道和巴耶利峇路交界处。

被撞伤的曾先生（78岁）接受《新明日报》访问时说，当天骑脚踏车出门到银行办事，回家途中，往芽笼东中心的方向骑行，岂料一名骑着电动脚踏车的送餐员从他右边骑过时把他撞倒。

曾先生骑脚踏车被撞倒，如今要靠拐杖走路。（刘启成摄）

“我连人带车摔倒，对方也同样跌倒。他将电动脚踏车扶起来后，我问他要怎么处理，他也不理会。”

由于曾先生受伤，全身无力，庆幸有两名路过的好心人扶起曾先生，并帮忙拨电通知他的女儿。

女儿曾女士（46岁）受访时指出，当时接获好心人的通知，也请对方拍下现场照片，岂料还没来得及下载，照片就被删除。她说，之后对方透露，涉事的送餐员威胁他们，要求他们删除现场照片，否则会动粗，还不让他们报警，并且赶走他们。

“好心人跟我道歉，并就连相册里的照片也被删掉。我从通话中确实也一直听到背景有人骂脏话的声音。”

由于曾女士当时在工作，她只能通知附近的亲友去接父亲。

警方受询时证实接获报案，调查正在进行中。

送餐平台：对不当行为零容忍

Deliveroo受询时说，道路安全对Deliveroo至关重要，公司对送餐骑士的不当行为采取零容忍的态度，并将极其严肃地对待此事。

“我们将配合当局调查此事。如果确实是我们的送餐骑士涉案，并判定有罪，我们将在必要时采取适当行动。”

发言人强调，所有上岗的送餐骑士都必须完成道路安全指导综合课程，公司也不断与他们沟通相关规定，提醒他们注意安全。

“我们还与不同的培训机构合作，提供防御性骑行培训（Defensive Riding），并与陆路交通管理局密切合作，定期参加活跃通勤巡逻小组（active mobility team）的会议，以促进安全骑行。”

完整报道，请翻阅2023年9月3日的《新明日报》。