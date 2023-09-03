拒绝承接风水家业 她乐意为客泡咖啡

儿时觉得咖啡太苦难入口，成年后渐渐学会品尝咖啡的甘甜，甚至为了当咖啡师，放弃接手家族生意，代表新加坡在亚细安咖啡师团体锦标赛夺冠。

陈绣婷（32岁）自有记忆以来便认定咖啡苦涩不好喝，一直到2014年与朋友到澳大利亚珀斯旅行，当地浓厚的咖啡文化改变了她对咖啡的刻板印象。

“回国后，我和朋友逛咖啡馆，后来朋友创办咖啡馆，我也萌生转行当咖啡师的念头。”

陈绣婷完成O水准后，接受母亲的提议，帮忙打理家族的风水生意。“为了追求当咖啡师的梦想，我决定放弃家族生意。我找到了生活的方向，家人也给予很多支持，我现在很开心，不后悔。”

陈绣婷的母亲没有喝咖啡的习惯，某天为了喝女儿亲手泡的咖啡，光顾她打工的咖啡馆。“母亲喝了一口后告诉我：你要永远记得，饮食业不比其他行业低级，我为你今天的成就感到骄傲。”

过去七年，陈绣婷在不同的咖啡馆积累经验。“工作时需要连续站10个小时，消耗相当多的体力，但只要我泡的咖啡能换来顾客的笑容，身体疲劳不值一提。”

2023年8月，陈绣婷（右二）和三名朋友代表新加坡到菲律宾参加亚细安咖啡师团体锦标赛，从16个团队中脱颖而出。（受访者提供）

2023年8月，陈绣婷和三名朋友代表新加坡，到菲律宾马尼拉参加亚细安咖啡师团体锦标赛（ASEAN Barista Team Championship），他们从来自七个国家的16个团队中脱颖而出，夺得冠军。

“我们必须在限定时间内泡出指定的咖啡，这是一场考验默契和创意的比赛，十分好玩。”

陈绣婷说，优质的咖啡体验也包括咖啡师发挥创意，制作漂亮的咖啡拉花。（受访者提供）

陈绣婷说，优质的咖啡体验，不仅是咖啡拉花好看，也在于细品咖啡豆的独特味道，及享受咖啡师提供的服务。

“咖啡是特别的饮料，看似简单的咖啡也能喝出葡萄酒和水果等味道。咖啡不难喝，你只是还没找到适合你的那杯。”