走出低谷与迷茫 青年洗心革面盼有个家

过去近两年，欧阳宇峰从被判入青年改造所、通过监狱学校报考N水准会考考获五科特优，到今年成功升读淡马锡理工学院，可谓排除万难，收获努力的果实。

虽然缺乏家人支持，却能从“坏仔”蜕变为特优生，如今22岁的欧阳宇峰为自己感到自豪，但也有些心酸。原因是他与家人关系破裂，如今仍寄宿在收容所。

欧阳宇峰是家中长子，父母在他幼年时离婚，母亲撑起家计，照顾他和两个弟弟。

他年幼时一直以为父亲在国外工作，直到13岁那年，学校安排他参加一个单亲家庭援助项目，他才惊悉父母已离异。

突如其来的消息令他受打击，行为出现很大转变。欧阳宇峰早前接受《联合早报》访问时坦言：“我那时心里很混乱，很容易激动，时常为小事和同学打架或和教师吵架。我严重干扰其他同学上课，学校对我停课处分。”

然而，他丝毫没有醒悟。中一至中四，停课处分对他来说是家常便饭，最严重的一次是在中三，整个学年超过一半时间不在学校。等他回来上课，得从快捷源流转入普通学术源流。

与母关系破裂 离家打工独自居住

欧阳宇峰忆述，校方就他的纪律问题，曾请他母亲到学校面谈，但她没有赴约。母亲的漠不关心，令他开始自残和企图轻生。

如今，他理性地分析自己的行为，知道当时并不想死。

“我其实是想求救。我要母亲看到我在受苦。但这么做（自残和企图轻生）一点作用都没有，她还对我说难听的话，到最后我也不在乎了。”

他17岁时与母亲关系破裂，两人时常吵得激烈。欧阳宇峰坚称没有对母亲动粗，但她最终还是针对他申请个人保护令和家庭驱逐令。

两项庭令生效时，欧阳宇峰早已离开家，靠打零工养活自己。他为路演活动当顾客招揽员，“生意”好的时候，月入可达4000元。当时，他租两房式组屋独自居住，直到入伍服役。

服完兵役后，因冠病疫情来袭，他无法打工，也租不起房子，唯有到不同朋友家寄宿。

入改造所后醒悟 报考N水准获五科特优

他那时和街头党混在一起，因涉及偷窃，2020年被判缓刑监视。他之后并没有悔改，种种生活压力导致他情绪抑郁，自暴自弃。他前年底因嗜毒，违反缓刑监视令，被判入青年改造所一年。

这次教训让欧阳宇峰醒悟，下决心改过。去年3月，他报读监狱学校，尽管只有几个月的时间苦读，但仍在去年的N水准会考考获五科特优。他凭借优异成绩申请进入理工学院预科班（PFP），目前在淡马锡理工学院修读大众传媒。

欧阳宇峰从改造所出来后，一直寄宿在Highpoint中途之家。这家收留无家可归释囚的收容所，不仅为他安排督导员，给予他辅导与援助，也帮他筹款购买上学所需的膝上型电脑，从多方面给予他支持。

如今，他边当销售员，边兼顾学业。由于他有信心申请到助学金，暂时不担心学费的问题。他最大的希望是申请到租赁组屋。但由于未满35岁，不符合条件，他目前仍在等待建屋发展局回复。

“如今课业相当繁重。如果无家可归，又得兼顾工作，我不知道自己可以支撑多久。我希望能有一个稳定的环境，让生活进一步安定下来。”