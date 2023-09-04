跟上网络新骗局 学习防诈新知识

近期关于网络钓鱼的新闻频频发生，即便我们再小心翼翼，积极应对各种诈骗招数，依然不断地有人掉入陷阱。这说明诈骗手段花样百出，也让人不得不反思，大众的防诈意识是否有在与时俱进。

在广大的群众当中，对智能手机初学乍到，且跃跃欲试的乐龄人士，无疑也成了诈骗分子的目标之一。那么如何让乐龄人士在接触电子智能设备的同时，又能小心谨慎，远离网络钓鱼呢？

为了提高年长者对网络诈骗的防范意识，新加坡网络安全局（Cyber Security Agency of Singapore，简称CSA）与《联合早报》携手合作，通过六场乐龄数码学堂教导年长者如何识别各种新型网络诈骗手段与钓鱼迹象，并协助他们提高保护个人网络安全的意识。

《联合早报》视频编导刘永健与杨雯婷参与制作，为新型网络钓鱼案例进行解析的同时，也以互动问答增添趣味，通过小考加深受众对各项防诈措施的认识。

在视频里提到的个案中，可发现受害者涵盖各个年龄层，故特此提醒中青年人士，切勿掉以轻心。以下罗列常见网络诈骗危机，助你和家人更好地辨识最新钓鱼迹象，为自身设立一道更安全的防护墙。

1. 冒充骗局

网络罪犯可能冒充政府或银行等机构，声称有问题需要你立即关注与处理。他们可能通过电话、短信、通信应用程序或电子邮件联系你，并通过精心编排的话术和剧本让你放松警惕。有的甚至还会冒充你的家人、亲戚和朋友，以急救的由头向你借钱，引导你进行银行转账等行为。

2. 电子商务骗局

此类骗局通常以广告的形式出现在社媒网站，利用令人难以置信的优惠，提升受害者的购买欲。骗子会在下单或付款的过程中诱导受害人点击链接、填写个人资料，或者下载恶意软件，来达到盗取钱财的目的。

对于放置在公共场所的海报贴纸或传单上的QR码，也要小心提防，不要随意扫描。如果提供优惠券或折扣，及网址看似可疑的QR码，都有可能是骗子设下的圈套。

3. 恶意软件

恶意软件是一种入侵个人电子设备并造成损害的软件，这包括窃取个人资料，破坏甚至删除个人数据。它可以被隐藏在任何文件或软件当中，供网络罪犯远程监视或操控你的电子设备，导致个人信息的泄露或财务损失。

想要防范恶意软件的入侵，请只在官方应用商店下载应用软件，切勿通过网络商家所提供的可疑渠道，下载任何第三方应用软件。

常见问题

1. 如果不下心下载了恶意软件，该怎么办？

每款手机的操作系统不一样，处理方式也会有所不同。最普遍的解决方法有以下几种：

立刻关机，重新启动，再进入手机的设置程序，点击卸载或禁用可疑应用。

将手机恢复到出厂设置。

别无他法时，不要惊慌。您可致电给家人或朋友，或拨打反诈骗热线1800-722-6688寻求协助。

2. 如果无意间泄露了个人资料或银行信息，该怎么办？

立即更改账户密码（Singpass或银行），包括使用此密码的所有其他账户。

如果泄露了信用卡资料，请通知所属银行。

核查所属账户是否有未经授权的交易记录。

如果有任何财务损失，请向警方报案。

如果收到可疑简讯，该怎么反应？我们该如何保障个人资料和财务信息安全？看视频，早了解，早预防！

若接到莫名的短信或电话，请不要冲动行事，凡事先冷静思考，向家人或有关当局确认实情。若怀疑自己或亲友坠入网络钓鱼陷阱，也切记勿慌，并立即拨打反诈骗热线1800-722-6688寻求帮助。欲知更多防诈资讯，公众可到新加坡网络安全局或Scam Alert官网查询。

【本文由新加坡网络安全局呈献】