【庆中秋】金门会馆9月23日（星期六）傍晚6时，在会馆举办“中秋欢乐夜”，将推出一个充满活力的美食街取代传统自助餐，还有汉服比赛、游戏冒险和灯笼游行等节目。9月13日报名截止。报名链接：https://kimmui-event.singchen.com。电话：62990438



【活动】喜耀文化学会与东亚人文研究所9月9日（星期六）下午2时30分，在喜耀文化学会联合举办庆祝成立19周年纪念讲座“永远都是爱”。沈裕生主讲。免费。报名链接：https://tinyurl.com/JiNianJZReg。电话：68421123



南华潮剧社9月17日（星期天）下午3时，在华族文化中心七楼多功能礼堂上演《万紫千红之潮粤精彩》。潮剧与粤剧交相辉映，华彩登场，传承戏曲之美，华音婉转，粤韵悠扬。索票链接：bit.ly/3R4MMTG。电话：69040030



轻安村慈善与教育基金会10月1日（星期天）下午2时，在该基金会举办公益讲座“郭林抗癌气功”。爱同学校前校长丁明正主讲。电话：67498509／97264563



新加坡潮州总会10月7日（星期六）下午2时，在醉花林俱乐部三楼举办“谈天说地话乾坤——探索《易经》的奥秘”讲座，深入剖析《易经》的智慧，解码其中的生活哲学。林纬毅博士主讲。免费。67088036／67088037



【课程】新加坡中华总商会华语讲演会10月份口才训练班开始招生。详情请上网bit.ly/3Z2xcKr。电话：83338821