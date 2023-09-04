男子任逾400家公司高管 其中九家涉10亿洗钱案三被告

一名男子担任400多家公司的高管，其中九家被指与10亿元洗黑钱案的三名被告有关。

根据《海峡时报星期刊》报道，一名来自中国上海，后来入籍新加坡的41岁王姓男子，自2013年起担任400多家公司的董事、秘书或股东。

其中，至少有九家公司与涉10亿元洗黑钱案的三名被告有关，三人是苏海金、苏宝林与王水明。

三人同样在这九家公司担任董事或股东。《联合早报》查阅的会计与企业管制局（ACRA）资料显示，王姓男子分别在8月16日和31日卸下其中五家公司的秘书职务。

王姓男子向《海峡时报》承认通过苏海金认识另一名被告，只有后者与自己有商业关系，他还称自己才是受害者。“对方让我投资他的公司，但我从未拿到一分钱或股份。在他被捕前一周，我还找他讨钱。”

他声称看到新闻后才知道警察从对方那里起获大量现金，因此怀疑对方不想还钱。

询及与400多家公司是否有关联，王姓男子说他为这些公司提供秘书服务，并没有犯法。“我住在组屋，开一辆贷款买的二手车，我没有做错任何事。”

学者：同时担任数百家公司高管是“危险信号”

报道引述新加坡国立大学商学院教授麦润田的话说，个人为不同公司担任秘书的情况并不罕见，他们得确保公司按时提交年度申报表。不过，同时在数百家公司担任董事和秘书职务，则是一个“危险信号”。

新加坡国立大学商学院教授卢耀群也说，法律不限制个人担任多少家公司的高管，但在多家公司担任职务意味着“调动资源的可能性非常大，这将加大追踪和监控的难度。”

他认为，拥有多家公司是为了转移资金，使监管机构难以追踪资金来源，“因为公司之间的转账不会直接透露谁是最终受益者，必须调查公司的所有权才能找到答案。”

会计与企业管制局回应时说，个人在本地担任多项董事职务的情况并不常见，不过目前的规定没有数量上限。

发言人说，当局目前正在研究公司法，以及会计与企业管制局法，预计将于2024年在国会提呈修订法案，加强管制个人可担任提名董事职位的数量。修正法案预计也会提高罚款，以对付那些涉及洗钱和恐怖主义融资的企业服务者。

此外，当局会主动识别、监控和淘汰不活跃的公司。“我们利用数据分析工具识别可能成为公司提名董事的个人，会深入审查高风险的个人，并已对违法的企业服务提供商采取行动。”

当局强调，不论担任多少公司的董事，都必须诚实和负责任地履行职责，违法者将面对执法行动，包括取消资格和接到禁止令。