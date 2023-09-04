400早报人齐聚庆百年芳华 早报9月6日崭新面貌会读者

《联合早报》迈入100周年，将以崭新面貌和读者们见面。

读者最先看到的将是星期三（9月6日）启用的《联合早报》报网统一的新标志，标志为这个百年品牌注入新气象。除了为数码平台和报纸的报头换新装，早报还将优化现有内容、设计，提升读者和用户的浏览阅读体验。

早报于星期天（9月3日）在大巴窑北报业中心举行早报人聚会，广邀过去在《联合早报》《南洋商报》《星洲日报》和前优频道电视新闻组工作的前同事，与在职的早报同仁共聚一堂，齐贺百年报庆。

《南洋商报》于1923年创刊，《星洲日报》则于1929年创刊。两报合并后共同出版《南洋·星洲联合早报》，简称《联合早报》。优频道原为新加坡报业传讯旗下的华文电视频道，集合《联合早报》等华文报章的记者，为观众制作电视新闻。

早报总编辑吴新迪在聚会上致辞时说，早报全体同仁在各方面做好准备和部署，将在星期三迈出早报下一个百年的第一步，以崭新面貌跟读者见面，给读者新的体验。

向读者受众承诺 以睿智亲和共谈天下事

他说，早报通过报网同步品牌重塑，向读者和受众承诺，将“以睿智亲和，与你共谈天下事”。

所谓睿智，是指早报了解读者的需要，记者将尽全力访问专家和搜寻资料，让读者了解新闻事件的发生，以及可能对读者产生的影响。

早报将保持亲和的新闻报道手法，从读者的角度出发，以读者最容易接收和消化的方式，通过文字、照片、图表、图解、动画、视频、音频等多元媒介，为读者提供资讯和服务。早报也会走入人群、深入社会基层，紧密贴合服务的受众群。

前报人出席400人大聚会

共有400人出席星期天的聚会，当中包括180名曾经在早报服务过的新闻记者、编辑、摄影记者等前报人。报馆其他部门，如广告部、发行部和人事部等负责支援早报的前同事也受邀出席活动。

聚会上播放影片，回顾早报的历史和多年来的变化。华文报合唱团也现场演唱助兴，早报记者蓝云舟还与本地著名相声演员杨世彬合作，呈献精彩的相声演出。

能够同自己所敬重的前辈同台演出，蓝云舟表示很荣幸。两人4月起就开始对稿，反复练习，并同资深剧作家兼相声作家韩永元一起完善脚本，加入能贴切反映报业现状的元素。