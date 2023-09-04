转卖28万元干粮贼赃 男子监30个月

干粮批发公司数名员工每天偷出货物，低价卖给送货司机，让司机放上网卖、卖给亲戚和公司的顾客，11个月内卖出总值逾28万元的调味料、酱料、盐和米，司机星期一早上（9月4日）被判坐牢30个月。

被告凯鲁丁（Muhammad Khairudin，28岁）案发时被公司派去替食品分销商林声发私人有限公司开车送货。

2020年11月，批发公司的两名员工迦莱伽文（Kalaichelven Genesan，30岁）和特敏塔然（Temeantaran Perabagaran，38岁）找上被告，问他是否愿意用较低价格购买公司货物，这些货物包括米、盐、酱料、调味料等干粮。

虽然知道货物都是偷来的，被告仍答应。约一个月后，批发公司的仓库助理亚当（Muhammad Adham Syahin ，24岁）也将偷来的商品卖给被告。

调查揭露，迦莱伽文和特敏塔然每天都会拿超出订单外的货物，放在指定地方让被告去领。

为了避免被发现，被告每天拿的量不大，而公司每天都会补货，因此难以察觉异样。

接着，被告就会把偷来的货物卖给亲戚、放上网卖，甚至卖给公司的顾客。

他一般会在送货时，问公司顾客是否要以较便宜的价格，购买即将过期的商品。

就这样，被告在2020年11月16日到2021年9月18日之间，共卖掉总值约28万1726元的干粮。

完整报道，请翻阅2023年9月4日的《新明日报》。