打工帮人省开销 如今踏上理财路

原想当一名华文教师，但一次的假期工，让韩弘毅（24岁）重识自己的人生兴趣，往理财管理道路发展。

韩弘毅几年前在理工学院放假时，当起了电力零售商的销售员，通过帮助顾客转换家中的电力零售商，为他们节省开销。

“通过我的介绍，他们认识到了原来还有这种节省开销的方法，所以感到开心。这也让我首次体验到，帮别人省钱是件快乐的事。”

这启发了他对帮助他人管理财务的兴趣，加上后来在新加披银行（Bank of Singapore）实习半年，学到了许多理财知识，便开始思考是否朝理财管理这一行业前行。

他坦言，作出这个决定并不容易。“许多人一被问到是否想了解理财相关知识，或者想不想做风险管理规划，第一反应就是担心被骗，所以往往会拒绝。身边也有长辈认为考到大学文凭，应该找更稳定及起薪较高的工作，何必辛苦地去卖保险。”

然而在他看来，这份工作很有意义，也做得开心。这行也有越来越多大学生加入，整个行业已更加专业化。

“当然，有时候也挺累的，经常一天下来一工作就是十几个小时不停歇，但是我觉得这些都是其次，最重要的是忙碌了一整天之后，依然觉得充满热忱，一切都值得。”

目前，韩弘毅在新加坡管理大学念工商管理的课程，也在一家保险公司兼职做理财顾问。

“社会依然对一些工作存在着许多误解，我希望大家可以不受这些观念的束缚，勇于追逐梦想。”