助两伙伴贿警 男子监五周和罚款

充当中间人协助两人行贿，将2000元现金红包交给警员，帮助两人避开警方检查，中年汉被判坐牢五周和罚款1500元。

被告黄泉胜（52岁）面对一项抵触防止贪污法令和两项抵触公共娱乐法令的控状。被告承认其中两项控状，法官把另一项纳入考量，于星期一（9月4日）作出判决。

涉案的警员是46岁的符志强，案发时是刑事侦查局私会党取缔组（Secret Societies Branch）的驻署警长。《联合早报》早前报道，该警员被指知法犯法，两年内收下3万多元贿赂，协助两人避开警方的检查和扣留，去年11月22日被控10项受贿和妨碍司法公正的罪状。

被告符志强案发时是刑事侦查局私会党取缔组的驻署警长，2022年11月22日被控10项受贿和妨碍司法公正的罪状。（海峡时报）

根据法庭文件，黄泉胜早前犯法坐牢，2013年出狱时认识符志强，当时符志强是他的监督员。2018年两人再次相会，黄泉胜已是芽笼路149号KTV酒吧的老板，符志强开始频繁光顾他的酒吧。

2019年9月，黄泉胜一名伙伴涉及帮派殴打事故，因担心另一名伙伴会受牵连，被警方传召问话，便向他寻求帮助，希望他的警察朋友能帮忙。

为此，黄泉胜安排两个友人与符志强在酒吧见面。黄泉胜伙伴问他，是否要准备金钱酬劳，他回复由他们自己决定，但提议给1000元至2000元。

在会面过程中，友人向黄泉胜要一个红包封，放入2000元后再交给他。接着，黄泉胜将红包交给符志强。

由于贿赂案涉及公务员，控方因此呼吁法官，须对被告处于威慑性刑罚，以起到阻吓作用。控方也补充，被告在2019年曾因非法赌博坐牢，但在出狱不到两个月又犯下此案。

被告的律师代为求情时说，被告身为中间人，没有从中获取任何金钱利益。被告一早就认罪，也协助警方调查，因此请求法官判监四周。

至于另一项罪状，黄泉胜被指在2022年6月14日，身为娱乐场所许可证持有人，因未收录七名员工的个人资料而抵触公共娱乐法令。

黄泉胜两名伙伴的案件仍在调查中，符志强的案件则在审理中。