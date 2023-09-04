助两伙伴贿警 男子监五周和罚款

姚进顺

更新 /
更新 / 2023年9月4日 9:21 PM
发布 /
发布 / 2023年9月4日 8:49 PM
被告黄泉胜面对一项抵触防止贪污法令和两项抵触公共娱乐法令的控状，被判坐牢五周和罚款1500元。（海峡时报）
被告黄泉胜面对一项抵触防止贪污法令和两项抵触公共娱乐法令的控状，被判坐牢五周和罚款1500元。（海峡时报）

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充当中间人协助两人行贿，将2000元现金红包交给警员，帮助两人避开警方检查，中年汉被判坐牢五周和罚款1500元。

被告黄泉胜（52岁）面对一项抵触防止贪污法令和两项抵触公共娱乐法令的控状。被告承认其中两项控状，法官把另一项纳入考量，于星期一（9月4日）作出判决。

涉案的警员是46岁的符志强，案发时是刑事侦查局私会党取缔组（Secret Societies Branch）的驻署警长。《联合早报》早前报道，该警员被指知法犯法，两年内收下3万多元贿赂，协助两人避开警方的检查和扣留，去年11月22日被控10项受贿和妨碍司法公正的罪状。

被告符志强案发时是刑事侦查局私会党取缔组的驻署警长，2022年11月22日被控10项受贿和妨碍司法公正的罪状。（海峡时报）

根据法庭文件，黄泉胜早前犯法坐牢，2013年出狱时认识符志强，当时符志强是他的监督员。2018年两人再次相会，黄泉胜已是芽笼路149号KTV酒吧的老板，符志强开始频繁光顾他的酒吧。

2019年9月，黄泉胜一名伙伴涉及帮派殴打事故，因担心另一名伙伴会受牵连，被警方传召问话，便向他寻求帮助，希望他的警察朋友能帮忙。

为此，黄泉胜安排两个友人与符志强在酒吧见面。黄泉胜伙伴问他，是否要准备金钱酬劳，他回复由他们自己决定，但提议给1000元至2000元。

在会面过程中，友人向黄泉胜要一个红包封，放入2000元后再交给他。接着，黄泉胜将红包交给符志强。

由于贿赂案涉及公务员，控方因此呼吁法官，须对被告处于威慑性刑罚，以起到阻吓作用。控方也补充，被告在2019年曾因非法赌博坐牢，但在出狱不到两个月又犯下此案。

被告的律师代为求情时说，被告身为中间人，没有从中获取任何金钱利益。被告一早就认罪，也协助警方调查，因此请求法官判监四周。

至于另一项罪状，黄泉胜被指在2022年6月14日，身为娱乐场所许可证持有人，因未收录七名员工的个人资料而抵触公共娱乐法令。

黄泉胜两名伙伴的案件仍在调查中，符志强的案件则在审理中。

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