中峇鲁和海军部村庄道路改造工程完工

中峇鲁巴刹周围的道路改造工程上个月完成，公众在入口等车时无须再承受“日晒雨淋”，脚踏车骑士也有更多停车位。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹，日前走访中峇鲁和海军部村庄一带的改造路段。

她星期一（9月4日）在脸书发文说，中峇鲁部分路段和路边停车位进行改造，以扩建人行道，英云街部分车道也改为步道，并增加长椅供居民和访客聚集和休息。“陆路交通管理局将与利益相关者合作，推出活动为地区注入活力。”

成保路和英云街今年4月也新增脚踏车停车处，中峇鲁巴刹主要出入口则多了有盖候车处。

陆交局计划今年底增加合乐站和中峇鲁巴刹之间有盖走道

许连碹说，为鼓励访客和居民使用附近的汤申—东海岸线合乐地铁站，陆交局计划到了今年底，增加合乐站和中峇鲁巴刹之间的有盖走道。

海军部村庄前的兀兰环路改造工程今年3月完成，部分路段改建后，拓宽了供行人和骑士使用的步道。陆交局也增设了人行横道和坡道，并将继续与当地顾问和社区合作，为地区打造合适的项目。

有盖候车处是中峇鲁巴刹最新的设施之一，受访公众认为，可以边坐着乘凉边等车更加舒适。不过，也有人误把候车处当成德士站。

白健成（72岁，退休者）夫妇用完午餐后在候车处坐下等车。“有座位对老人家比较好，方便我们休息。”

白健成乘德士到中峇鲁巴刹时在候车处下车，因此误以为那里可以召德士。他等不到车后，便打电话请开私召车的朋友接他们。

游客普特丽（Paraditha Putri，23岁，医生）在中峇鲁巴刹附近的酒店入住。她说，早上候车处的德士很多，所以她下午也到那里等德士前往鱼尾狮公园。“新加坡很热，所以我们比较喜欢在可遮阳的地方等车。”

新的德士站离候车处约80米远，但德士司机陈安妮（65岁）说，由于德士站是露天的，因此等车的人不多。

中峇鲁巴刹主要出入口新增有盖候车处，让公众等车时可以乘凉。（梁麒麟摄）

新增脚踏车位减少胡乱停车现象 也更加方便

星期一下午中峇鲁巴刹的访客稀疏，成保路新划分的脚踏车位主要停放共享脚踏车，英云街的则以私人脚踏车居多。

摊贩门旺（Noo Muenwang，57岁）说，周末和早上的脚踏车骑士比较多，但他们一般喜欢停在草地上，而不是巴刹出入口原有的停放处。“有些人不会用双层脚踏车停放架，许多顾客也是买了东西就走，所以就停在最靠近入口的地方。”

他并没有察觉路边有新的脚踏车位。

每天骑脚踏车上班的林来泉（60岁，碗盘清洁工）说，新增的脚踏车位让他们有更多地方停车，可以减少其他人胡乱停车的现象，也更加方便。