馨乐园涉虐童案 幼培署指示总部独立审查所有分院

馨乐园两分院传出教师涉虐童案，幼儿培育署介入调查后，指示馨乐园总部针对旗下所有分院的管理措施进行独立审查，并限定在三个月内提呈报告。当局也会在这段期间突击各所分院，检查他们的课堂管理措施。

《联合早报》日前报道，馨乐园幼儿园（Kinderland）兀兰坊分院和蔡厝港金光坊（Sunshine Place）分院，先后传出教师粗暴对待孩童的事故，包括压头灌水、手掐脸颊及拍打他们。涉案的33岁和48岁女教师事后都被警方逮捕，前者已于8月30日面控，还押心理卫生学院接受精神评估。

幼儿培育署星期一（9月4日）就当局针对两所分院展开的调查召开记者会，并指幼培署已指示馨乐园总部针对旗下所有分院的管理措施展开独立审查。当局将在接到相关报告后进行评估，以确保所有分院的管理措施都符合规范。

根据馨乐园的官方网站，馨乐园在本地有15所分院，一些由特许经营者经营，涉案的兀兰坊分院注册在K-Joy Educare名下，蔡厝港金光坊分院则注册在EQ-Learners Educare名下。

未立即指示涉案教师卸下职务 幼培署道歉

幼培署也就调查兀兰坊分院时的不当处理方式道歉。幼培署表示，当局在8月8日接到有关两岁孩童在兀兰坊分院被虐的举报，并在10日收到相关视频。

尽管调查员在11日上门调查，并确认校方已采取措施，例如确保涉案教师不是单独在课室内教课，但调查员却没有遵守程序，即在证据确凿的情况下，指示涉案教师卸下职务。

幼儿培育署署长陈志伟说：“对于没在调查期间指示幼儿园立即停止涉事教师的职务，我们为此道歉。我们会继续加强应对方式和职员的训练。”

幼培署进一步透露，兀兰坊分院的另一名女教师也以不恰当的方式限制一个三岁孩童的行动，一次是把孩童的衣服拉起，套在椅背上，使他“贴”着椅背，另一次是使用婴儿椅的绑带将他固定在椅子上。这名教师事后接到警告，得接受密切监督三个月，并重新参加有关孩童管理技巧的培训。

校长资格取消 业者警告罚款

调查显示，兀兰坊分院的校长没有对属下教职员进行充分的监督，未能阻止教职员使用不适当的管理方式，幼培署因此取消她的校长资格，对她发出警告，并要求她重新参加有关孩童管理技巧的培训。当局将在她完成课程、两年期限满后，重新评估她是否适合担任校长。

有鉴于事态严重，业者K-Joy Educare也接到警告并被开罚5000元，执照的有效期也缩短至六个月。倘若兀兰坊分院在六个月有效期结束前，在照顾孩童方面没有明显改善，当局将不会更新幼儿园执照。

至于蔡厝港金光坊分院，幼培署在8月29日接到一起对孩童管理不当的举报，指一名教师涉嫌在2022年4月猛推一个五岁孩童。警方事后介入调查，涉案教师已被院方要求休缺席假。

幼培署还在6月1日接到另一个举报，调查后发现另两名教师曾在4月多次用绑带将一名两岁孩童固定在椅子上。教师声称这么做是为了让孩童专注在活动上，以及防止孩童伤害自己和其他人。

幼培署立即要求这所幼儿园停止使用上述方式，并对这两名教师和院方发出严厉警告，若再次发生类似情况，当局将采取更严厉的行动。这名孩童已于5月退学。

馨乐园答复《联合早报》询问时强调，馨乐园对最近发生的事件深表遗憾。“我们已吸取教训，并采取措施进一步改善幼儿园孩童的安全，我们接受和遵守幼培署作出的决定。”