8大新内容 打造亲和睿智《联合早报》

亲和、睿智，是庆祝百岁后《联合早报》开始下一段路程，在内容经营和新闻呈现上新制定的两大指引。

在思索百年如新时，我们要如何让早报通过多元媒介，包括文字、影音、图像的运用，更亲和地在多平台呈现内容，让用户无论是读、看或听我们的内容，都更容易理解这个纷乱的世界和周遭大小事？

又如何让早报多媒介的内容更有价值，体现睿智，让读者透过早报的解说、分析和评论，每天知道多一点，也接触到不同观点和角度，开拓视野？

带着我们迫切想更体贴服务用户的这两个问题，早报横跨各种新闻种类，从文字到影音类内容，都将推陈出新，从9月6日起，全力打造亲和睿智的《联合早报》，与你共谈民生与天下事。

1. 推出“早知”为你解析各种新闻事件疑问

一些较为复杂的新闻事件，背后或有涉及前因后果的种种疑问，或包含一些大家不清楚的科普知识，全新“早知”栏目就要为读者提供这些解析，帮助读者更好地掌握新闻事件全貌。

无论是本地、财经、国际、中国或体育新闻，举凡涉及有疑问的新闻事件，《联合早报》将会通过“早知”，提供图文并茂或是加入图解的解释性包装，以深入浅出的方式为读者解答疑问或进行解析。

《联合早报》将推出全新“早知”栏目，为复杂的新闻事件，提供解析或相关科普知识。

“早知”图解也有美化和丰富版面设计的作用，在为读者带来知识性和实用性信息的同时，也增添阅读的乐趣。

2. 早报中国“极现场”随特派员直击新闻现场

《联合早报》陆港台特派员下来将通过全新“极现场”栏目，以体验式视频带领观众直击新闻现场。图为北京特派员黄小芳。（视频截图）

《联合早报》多年来在陆港台派驻特派员，近距离观察和报道大中华地区。

《联合早报》全新“极现场”视频，让观众随陆港台特派员到新闻现场感受氛围，印刷版早报也将有相关栏目，读者可以通过特派员的文字描绘仿佛置身现场。

陆港台特派员下来将通过全新“极现场”栏目，以文字和体验式视频，捕捉驻地最新鲜的热点，窥探当地不为人知的一面。跟随“极现场”，前往第一现场，3D式地感受声音、味道，还有生活中的烟火气，让早报的报道和视频丰富你的生活，充实你的阅历。

3. 早报财经“早起步”项目 促进年轻受众与杰出创业者交流

“早起步”（Springboard）是《联合早报》青年受众策略之一，目标受众是大专生、新毕业生和初入职场者，通过一系列轻松小型对话会，让他们有机会与杰出的创业者做近距离接触。（档案照片）

“早起步”（Springboard）是《联合早报》青年受众策略之一，目标受众是大专生、新毕业生和初入职场者，年龄介于18岁到28岁之间。

项目旨在为早报年轻受众举办一系列小型的壁炉对话会，让他们有机会与杰出的创业者做近距离的接触，听取他们对职业、创业、人生、第一桶金等相关经历的第一手见解。

早起步活动每隔两至三个月举办，每次邀请一名创业者以较轻松的方式分享洞见，参与的年轻受众人数限定在20人左右。我们将陆续邀请各大专学府的创业俱乐部和它们的联络网参与活动，第一场预计在2023年10月举办，以配合大专学府的时间表。《联合早报》财经栏目也将报道相关活动。

4. 早报国际特派员专栏 分享马国、日本与韩国在地观察

《联合早报》派驻马来西亚吉隆坡、日本东京和韩国首尔的萧郡瑜（左起）、符祝慧与姜贵瑛将在下来推出的新特派员专栏中，分享在地观察。

《联合早报》国际新闻组将推出每周一次的崭新特派员专栏，通过外派记者分享在地观察，让读者感受区域国家的发展脉搏。

国际组派驻马来西亚吉隆坡、日本东京和韩国首尔的记者将率先上阵，与读者分享他们在地的第一手观察和留意到的有趣趋势。想要知道特派员们对驻地的政治、经济、社会情况有何见解，就不要错过这个每周一次的栏目。

随着国际组逐步扩大在东南亚的特派员阵容，专栏的内容也会越来越丰富，带领读者走入各国，贴近各地人民，了解当地发展。

5. 聚焦本地争议课题 全新视频即将登场

政治人物私德有缺就非得鞠躬下台？族群之间的融合再怎么交流都有隔阂？新加坡社会日趋多元，各种时政与社会议题都有越来越多不同的声音和解读。

《联合早报》视频组正着手策划一个全新本地时事节目，碰触具争议性的议题，以更兼容并蓄的方式采访和搜集各群体对不同课题的观点，以理解分歧，求同存异为宗旨，持续为多元社会促进相互了解，凝聚共识。用户到时可以在《联合早报》数码平台和各大社媒平台包括早报YouTube频道观看新节目。

6. 新播客《茶水间三问》每周洞察热门事件

全新播客系列《茶水间三问》由《联合早报》音频组的音频编导吴婉君主持。（联合早报）

为何部长被贪污调查局逮捕，停职不停薪？新加坡10亿元洗钱案，谁卷入其中？全球沸腾时代到来意味着什么？

《联合早报》音频组即将推出全新播客系列《茶水间三问》。每周三个问题，主持人吴婉君通过轻松有趣的方式，畅聊天下事，解说新加坡海内外的热点话题。用户可以在《联合早报》数码平台和各大播客平台收听《茶水间三问》。

7. 早报言论开辟“青年视角”专区 让学生评论员就天下事抒发己见

为培养年轻写手，《联合早报》言论版将每周三增设以高中和大专生为主的“青年视角”专区，广邀学子以华文就天下事抒发己见，畅所欲言。

每期“青年视角”将刊登二至三篇学生投函，也希望借此吸引学生多阅读早报，了解同龄人所想，并参与交流。

为孕育这片青年文字园地，《联合早报》言论组已开始通过举办每场50至100人的“校园评论写作工作坊”，现场传授评论投函的创作技巧和重点，激发学生对书写评论文章的兴趣。

8. 副刊改版 更多青年潮流内容转线上

配合年轻用户已习惯使用数码平台，专门报道年轻族群人事物的＠世代将改名为青春＋，连同时尚报道从9月6日起转到线上发表，固定在星期三至星期五，上载到联合早报网站，让这类充满青春活力与可视化的潮流内容，更多地通过数码平台触及年轻用户。

与此同时，印刷版副刊有三天也将做内容调整：

星期三、星期五：《艺苑》（原来刊星期四和六）

星期四：增加旅游内容

星期六：增加文化与美食内容

每星期日出版的《早报周刊》将从9月10日起，关注生态与保育的环保课题。

改版后的《早报周刊》也会推出科学与天文地理内容。

另外，每星期日出版的《早报周刊》也会从9月10日起，以全新面貌和读者见面。除了版面设计风格更杂志化，突出视觉审美，也会推出全新内容，包括关注生态与保育的环保课题，让科学与天文地理流行起来的科普栏目，以及聚焦本地风土人情的岛屿纪事等等。