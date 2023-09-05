资媒局未来三年拟为1.8万人提供AI技能再培训

资讯通信媒体发展局计划在未来三年里，为大约1万8000名从事人工智能与分析的技术人才提供再培训，重点涵盖软件工程、云移动和生成式人工智能等当前热门领域。

引领全国人工智能培训 携手高校企业办多样化课程

培训计划将引领全国的人工智能培训工作，是当局去年10月推出的信息通信业工作转型指南的一部分。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明上星期五（1日）在新加坡电脑学会举办的Tech3论坛上宣布，将在未来三年与五个培训合作伙伴联手，加强对本地信息通信业人才的培训，关键领域包括人工智能。

资媒局的五个培训合作伙伴是由新加坡国立大学、义安理工学院、职总恒习、新跃社科大学，以及淡马锡理工学院和共和理工学院组成的联盟。培训计划获得新加坡精深技能发展局（SSG）和新加坡劳动力发展局（WSG）的支持。

五个培训合作伙伴将开办一系列与人工智能技术相关的课程，包括适合程序员的人工智能编程、为数据分析师推出的自然语言处理等。

新加坡国立大学副教务长（硕士课程与终身教育）梁慧思教授说，国大将致力于帮助本地人才在科技发展中保持领先地位，有关培训课程将通过多元、灵活且可叠加的路径来兼顾技能的广度和深度。

“我们将通过新加坡国立大学资讯与通信科技（ICT）学院，建立起一个生态系统，弥合监管者、各部门和企业之间的知识技能差距，并为员工队伍提供急需的具体技能，以满足不断变化的需求。”

跨国科技公司如微软、甲骨文等，也将参与这些培训课程的内容设计，并提供旨在与实际操作接轨的实践培训。这些课程有不同的时间跨度，从短期课程到更深入的专业认证培训，可满足需求各异的学习者。

跃大校长陈大荣：专业技术人员应主动规划职涯

新跃社科大学校长陈大荣教授说：“科技进步对各种岗位的工作内容产生了深远的影响，例如软件测试工程师、代码编写者和代码审查员等等。 ”

他强调，专业技术人员应积极主动规划职业道路，并与时俱进地提高技能，接受必要的再培训，掌握新兴技能与知识，以便在职场上保持竞争力。

20多家属于金融、零售、酒店和教育等领域的公司将率先参与计划，为员工提供再培训，其中包括汇丰银行、职总平价集团、国大医学组织等。

与此同时，当局也鼓励非技术人员学习先进的科技知识与技能，例如生成式人工智能。