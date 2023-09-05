“港男”灌迷汤 六女坠爱情投资骗局失10万元

情财两失！女子接到“港男”信息，误打误撞聊出感情，却被诱导投资虚拟货币，所幸购买货币期间，机警卖家察觉不妥，继而揭露有至少六人受害，损失逾10万元。

千篇一律的开场白、类似的诈骗手段、同样的名字和照片，莉莉（化名）坠入爱情投资骗局，所幸得以全身而退。

莉莉说，她们共有六人受骗，年龄介于30岁至60岁，全是短短一个月内坠入骗局，其中损失金额最高的是6万5000元。

据她跟其他受害者核对的资料，该骗子会忽然通过通讯软件WhatsApp联系她们，称自己刚抵达新加坡，收到通知说她们会担任他的私人翻译员，在她们否认后，仍进一步跟她们聊天。

莉莉指出，骗子“陈仕杰”自称住在香港，经营一家房地产营销策划公司，由于他的叔叔住在新加坡，因此经常两地奔波。

等双方聊得情投意合，骗子就借机说有个赚钱的机会，想带她们一起赚钱，要求她们下载虚拟货币平台的应用程序，再手把手教她们如何购买货币，以及把货币转入骗子发来的链接。

该链接会将她们带入另一个虚拟交易平台，而她们开设新账号后，便可以使用购买的USDT货币进行一分钟交易。

莉莉说在骗子的指示下，最初她们都有获益，因此有受害者投入更多资金，但她事后察觉虚拟货币平台虽然真实存在，但骗子发来的链接，疑似是专属个人链接，相信投资结果都是骗子操控。

机警卖家识破骗局



沉迷于情网中的受害者在过程中虽有起疑，但并未多想，直到有一次透过虚拟货币平台购买USDT时，卖家见她们购买数量偏大，透过视频电话跟受害者交谈和询问，才告知她们或坠入了骗局。

莉莉透露，该卖家如同最后一道防线，避免更多人受害，她们也透过卖家才得知具体的受害人数，并在8月20日报案。

“幸好我比较谨慎，一开始只投了1000元，跟他吵架翻脸后，他把我的1000元转回到原有的交易平台，我才能取回钱。”

莉莉相信受害人数不止六人，并呼吁公众千万不要跟陌生人聊天，一旦涉及投资就要留意别上当。

警方证实接获通报，并已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年9月5日的《新明日报》。