武吉巴督一咖啡店设失物待领处

武吉巴督一家咖啡店设失物待领处走红网络，相关视频吸引近百万人次观看。拍摄视频的妇女惊叹新加坡的安全程度，表示周游列国第一次看见这样的场景。

拾金不昧是种美德，我国各大商场都设有失物待领处（lost and found），把人们遗忘或丢失的物品集中到一处，方便失主寻回。

普通的咖啡店却没有这样的人力和资源来设失物待领处，但武吉巴督东3道的“美德咖啡店”却打破先例。

《海峡时报》报道，两年前从德国移居到新加坡的谢女士（26岁）上周四（8月31日）上午和先生到美德咖啡店吃早餐，惊喜发现该咖啡店竟设有失物待领处，便立即拍摄视频分享到短视频平台TikTok，至今吸引近百万人次观看。

经营可持续性休闲品牌kuppa的谢女士说，新加坡享有安全城市之称，但她与先生到过许多国家，第一次看到这样的景象，再次感叹我国的安全程度，并称赞失物待领处设在显眼位置，人人都可看到。

网民也纷纷感到惊讶，并分享他们不小心把电脑和手机等物件遗落在公共场所的经历，很多时候重返现场时，电脑和手机等物件都还在。

美德咖啡店业者白先生（41岁）说，失物待领处是服务社区的一种行为，谢女士短视频中的物品已有好几个月无人认领。

白先生说：“我们做咖啡店和食堂生意很久了，一直会发生食客不小心把钥匙、易通卡和钱包遗落在座位上的事情。”

他补充，被遗落的物品还包括电脑和手机，这些物品会放在柜台后面的抽屉内，更为保险。

白先生说，失主一般会在同天寻回物品，美德咖啡店店员会通过让失主输入开机密码等方式，确保物品确实属于该失主。

完整报道，请翻阅2023年9月5日的《新明日报》。