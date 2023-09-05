颜晓芳：掌握双语与世界接轨 家长应让孩子从小多接触母语

让年轻一代掌握双语才能建立他们与世界接轨的信心，加强人民的国际竞争力，而推广母语学习也需要家长与社会伙伴携手合作。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期二（9月5日）为华文作为第二语言之教与学国际研讨会暨华文教学国际论坛主持开幕时说，随着时代变迁、语言环境的变化，英语在新加坡已成为年轻一代的日常用语。

她说：“虽然艰难，但我们一定要一直强调母语教育的重要性。母语不仅是传承文化和传统的重要载体，更让我们能与使用同一语言的地区沟通交流。”

她指出， 要培育明日的华文苗子，需要社会上下群策群力。除了课堂学习，家长扮演的角色也很重要。让孩子从小多接触、多用母语，能增强他们运用母语的信心和兴趣，为他们的语言学习打下良好的基础。

颜晓芳鼓励家长，让孩子多以母语与家人沟通，让他们也能掌握英语以外的母语。唯有让年轻一代掌握双语，才能培养他们与世界接轨的信心。

推广课外阅读也有助于语文学习。推广华文学习委员会与教研中心去年为小学生出版了第一级至第三级的《记“疫”宝盒》分级读本系列后，星期二发布第四级至第六级的读本，新版读本适合小四至小六生。

分为六个级别的整套《记“疫”宝盒》有36篇故事，收录2021年“创意无限”全国儿童故事创作大赛的得奖作品。每所小学接下来将获赠42套读本。

海内外教育工作者齐聚 分享知识与经验

今年是新加坡华文教研中心成立15周年，也是新加坡华文教师总会创会70周年。教研中心与华文教总和义安理工学院人文与社会科学院联办以“深耕∙拓展”为主题的研讨会与论坛，邀请海内外教育工作者在两天的活动中分享学术理论与实践经验。

华文教总也在开幕礼上委任华文教研中心高级学者陈之权博士，以及曾在本地任教、现任香港大学教育学院助理教授的钟竹梅博士为学术咨询专家。华文教总理事长汤俊杰指出，他们将对教总组织的学术活动提供专业意见，通过讲座的形式与华文教师探讨教育课题，分享研究成果。

过去几年，教总与苹果公司合作，为华文教师提供线上教学法的相关培训，如“酷玩iPad”工作坊；接下来会邀请教师到科技公司谷歌和微软学习。

陈之权博士受访时认为，教总可先了解教师在前线面对的问题，并与教研中心、国立教育学院和教育部有更紧密的联系，根据大家关注的课题进行协作研究，通过资源共享来加强本地华文教学，避免不同单位的工作重叠。另外，本地学生的语言能力差异相当大，要解决母语学习的差异，学前教育这一环也很重要。