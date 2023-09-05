在社媒屡挑起种族宗教间敌意 说唱歌手苏峇士判监六周

屡次在网上试图煽动和挑起宗教和种族之间的敌意，本地说唱歌手苏峇士被判监六周。

苏峇士（31岁，Subhas Nair）共面对四项在不同群体间试图以宗教或种族问题挑起敌意的控状。他否认有罪，在审讯后被裁定罪成，并于星期二（9月5日）在国家法院被治罪。

根据法庭文件，被告在2020年7月25日通过社交媒体发布贴文。贴文指出，相较于华族基督徒，当局会以不同方式对待发表同样仇视言论的马来族回教徒。

2020年10月15日，被告也在社交媒体上，针对2019年7月发生的豪杰大厦命案发表言论，声称其中一名华族被告涉及谋杀一名印度族男子，但当局考虑到被告是华人而从轻发落。

警方调查贴文期间 被告在演出中展示相关卡通

被告也在2021年3月11日的一场舞台演出中，展示有关贴文的卡通图画。

被告在2020年11月才把上述两则贴文删除。

另外，2019年7月29日，苏峇士和妹妹普丽蒂在互联网上传一段说唱视频，用脏话侮辱新加坡华族，被告在同年8月14日接获警方发出为期两年的有条件警告。

控方指出，被告犯下四项罪行，其中涉及至少三件不同事件，其中两项控状涉及的内容虽然相似，但却在不同时间以不同形式，传达给不同受众。技术的进步和社交媒体，更可以让一则贴文瞬间传播给成千上万的人。

另外，即便警方已就贴文展开调查，被告仍继续在演出中展示相关卡通图画，试图挑战当局。控方认为，被告一再企图破坏新加坡的种族和宗教和谐，请求法官判他坐牢六周。

法官：指执法部门存在种族宗教歧视 或会削弱公众信任破坏秩序

法官下判时说，这些信息不仅对相关的种族或宗教造成伤害，也对整个社会造成伤害。

另外，对于辩护律师指被告并未使用种族歧视和贬低的字眼，案件没那么严重的说法，法官不予苟同。

法官说，以新加坡的执法部门存在种族或宗教歧视来煽动情绪，与使用种族歧视的字眼同等严重，这可能会削弱公众对执法机构的信任，破坏法律和秩序。法官最终判被告坐牢六周。

被告已通过律师对罪成和刑罚提出上诉，法官批准他保释在外，等候上诉案的审理。