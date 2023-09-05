在社媒屡挑起种族宗教间敌意 说唱歌手苏峇士判监六周

姚可嘉

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发布 / 2023年9月5日 6:25 PM
苏峇士共面对四项在不同群体间试图以宗教或种族问题挑起敌意的控状。他否认有罪，在审讯后被裁定罪成，星期二（9月5日）在国家法院被治罪。（档案照片）
苏峇士共面对四项在不同群体间试图以宗教或种族问题挑起敌意的控状。他否认有罪，在审讯后被裁定罪成，星期二（9月5日）在国家法院被治罪。（档案照片）

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屡次在网上试图煽动和挑起宗教和种族之间的敌意，本地说唱歌手苏峇士被判监六周。

苏峇士（31岁，Subhas Nair）共面对四项在不同群体间试图以宗教或种族问题挑起敌意的控状。他否认有罪，在审讯后被裁定罪成，并于星期二（9月5日）在国家法院被治罪。

根据法庭文件，被告在2020年7月25日通过社交媒体发布贴文。贴文指出，相较于华族基督徒，当局会以不同方式对待发表同样仇视言论的马来族回教徒。

2020年10月15日，被告也在社交媒体上，针对2019年7月发生的豪杰大厦命案发表言论，声称其中一名华族被告涉及谋杀一名印度族男子，但当局考虑到被告是华人而从轻发落。

警方调查贴文期间 被告在演出中展示相关卡通

被告也在2021年3月11日的一场舞台演出中，展示有关贴文的卡通图画。

被告在2020年11月才把上述两则贴文删除。

另外，2019年7月29日，苏峇士和妹妹普丽蒂在互联网上传一段说唱视频，用脏话侮辱新加坡华族，被告在同年8月14日接获警方发出为期两年的有条件警告。

控方指出，被告犯下四项罪行，其中涉及至少三件不同事件，其中两项控状涉及的内容虽然相似，但却在不同时间以不同形式，传达给不同受众。技术的进步和社交媒体，更可以让一则贴文瞬间传播给成千上万的人。

另外，即便警方已就贴文展开调查，被告仍继续在演出中展示相关卡通图画，试图挑战当局。控方认为，被告一再企图破坏新加坡的种族和宗教和谐，请求法官判他坐牢六周。

法官：指执法部门存在种族宗教歧视 或会削弱公众信任破坏秩序

法官下判时说，这些信息不仅对相关的种族或宗教造成伤害，也对整个社会造成伤害。

另外，对于辩护律师指被告并未使用种族歧视和贬低的字眼，案件没那么严重的说法，法官不予苟同。

法官说，以新加坡的执法部门存在种族或宗教歧视来煽动情绪，与使用种族歧视的字眼同等严重，这可能会削弱公众对执法机构的信任，破坏法律和秩序。法官最终判被告坐牢六周。

被告已通过律师对罪成和刑罚提出上诉，法官批准他保释在外，等候上诉案的审理。

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