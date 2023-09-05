喜欢亲近大自然 漂洋过海去上班

在交通四通八达、设施完善的新加坡，很难想象有人无法在工作的地方买到食物，甚至可能因为加班，而错过了最后一班公交，必须留宿办公室。

郭伟力（43岁）的上班地点在圣约翰岛上的海水养殖中心（Marine Aquaculture Centre），他在这个“鸟不生蛋”的地方工作了14年。养殖中心隶属新加坡食品局，今年8月刚庆祝成立20周年，未来将发展为我国水产养殖的重点研究园区。

郭伟力是养殖中心的孵化场经理，负责监督鱼卵孵化和照顾鱼苗，以及进行与海鱼相关的研究。

家住盛港的他，每天早上6时30分出门，先搭轻轨和地铁到滨海南码头，再转乘半个小时的船到位于新加坡本岛南端的圣约翰岛，抵达办公室时已接近早上9时。

郭伟力接受《联合早报》访问时说：“很多人没有到过圣约翰岛，所以每当我告诉亲友我在圣约翰岛工作时，他们都很惊讶。我会跟他们开玩笑说，自己每天都到‘海外’上班。”

岛上没有餐饮店，郭伟力每天都会自备午餐。由于一大早就出门，多数摊位都还没开始营业，所以他最常打包的食物是经济米粉，不然就是带隔夜饭，或在办公室附设的厨房煮快熟面。

下班若错过最后一班船 就得在岛上过夜

在海水养殖中心工作的食品局人员近30名，大家一般必须赶搭下午5时15分的最后一班船离开，若是错过就得在岛上过夜了。

郭伟力说，很少需要过夜，除非是遇到鱼产卵时，他们必须留下来处理鱼卵。虽然在离岛工作不方便，但是对于从小喜欢养鱼的他来说，这仍是一份梦寐以求的工作。

“每天上下班时，我们都会走一小段路往返码头和养殖中心，能感觉一下阳光和大自然非常舒服。这里有很多野生动物，我好几次在码头看见粉红海豚，也曾看到海龟和白腹海雕，当然还有常见的猴子、水獭和蛇。”