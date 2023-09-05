装可怜编谎言骗六人近2万元 男子假释期犯案判监逾14个月

在地铁站装可怜，向路人谎称父母病重、家庭困难、拖欠账单和交通费等谎言，有前科的男子博取好心人的同情心，出狱不到三个月又再次向路人“借钱”，骗走1万8650元。

这个重犯者杨利迅（译音，27岁），面对六项诈欺和一项抵触防止骚扰法令控状。他星期二（9月5日）在国家法院承认四项控状，余项交由法官考虑后被判坐牢14个月。由于被告是在假释期间犯案，法官下令他额外坐牢46天。

庭上揭露，被告在2022年9月承认五项诈欺罪名，被判入狱12个月。他事后获得监狱总监的批准，从2022年10月31日至2023年2月27日获假释，但他出狱两个多月又重施故伎，再度行骗。

被告到多个地铁站 捏造各种理由向路人借钱

案情显示，被告到多个地铁站向路人借钱，并捏造各种理由，例如谎称须要缴付拖欠的账单，称父母亲病重等，以欺骗路人转账或提取现金救援自己。

有一次，被告在2023年1月13日在碧山地铁站向一名23岁男子行骗，谎称要缴付拖欠的账单，向对方索取3000元。被告谎称自己会每月定期付款，还会额外付男子200元作为利息。男子虽不认识被告，但他信以为真，借出3000元。然而，被告并未将钱付清账单，而是花在赌博上。

被告食髓知味，两天后（15日）又要求与该男子见面，并开口要“借”多3000元。他又保证会将全数6000元定期付还，并会支付多300元的利息。男子再次选择相信被告，借出多3000元。相同的，被告将钱花在赌博上。

根据控状，被告在1月13日至2月27日利用相同手段向六个路人行骗，短短两个月内骗走1万8650元。如果受害者不愿借钱，被告会死缠烂打，一直跟踪受害者直到他们不耐烦而掏出钱来。

控方指出，被告是个重犯者，曾因相同欺骗罪而被判坐牢。被告出狱后再犯，在两个月内骗取的款项不菲，外加又把钱花在赌博上，控方因此要求法官严惩被告，以起到阻吓作用。

被告的律师代求情说，被告将借款用于赌博是希望能赢取更多钱来解决家庭困难，但这是个错误方法。被告如今已知错，正积极寻求帮助。

被告目前被关押，他通过视讯出庭，向法官要求让他自行发言求情。被告称他后悔莫及，希望法官能给予他机会改过自新。被告也向父母和未婚妻致歉，并承诺不会重蹈覆辙。

被告的未婚妻当天也出庭旁听。