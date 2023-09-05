李光前医学院课程增AI及数码内容 收生将评估个人素质

为培养能善用科技的医生，南洋理工大学李光前医学院明年将更新课程，添加有关人工智能（AI）和数码健康的内容。医学院在收生时也会改用新的能力倾向测试，确保学生具备行医者所需的个人素质。

南洋理工大学星期二（9月5日）发文告宣布上述消息。希望在明年就读李光前医学院的学生，须在今年9月21日前注册和参加大学临床能力倾向测试（University Clinical Aptitude Test，简称UCAT）。

录取前全面评估学生 包括同情心诚信与合作能力

南大说，UCAT将取代生物医学大学入学考试（BioMedical Admissions Test）。它能让校方从学术和非学术方面全面评估可能录取的学生，包括从事医学职业所需的个人素质，如同情心、团队合作技能、解决问题的能力和诚信。

李光前医学院的医学学士学位课程为期五年，数码健康目前是医学生前两年的必修单元课。明年起，它将完全整合进五年教程中，为医学生介绍有关医学数据科学、数据分析和人工智能等领域的知识。

南大说，这次的课程更新，能帮助学生在人工智能和医学信息学的道德与法律后果方面建立扎实的基础，了解其局限和益处，也能让他们亲身接触人工智能和医疗科技，如远程医疗、健康应用和可穿戴设备，以及个人化分子医学。

将使用虚拟现实等更多科技辅助教学工具

医学院接下来将使用更多科技辅助的教学工具。例如，解剖系将在新学年试行新的虚拟现实（VR）教学工具，帮助大一生更好地了解心肺系统。

毕业班学生也能通过电子模拟器e-Prescription，学习如何安全地开药。这个系统通过模拟真实的临床环境，为学生提供模拟病例，包括与患者病情相关的信息，帮助学生选择正确的处方。

研发中的电子病历模拟器也计划在明年推出，让毕业班学生通过实际操作和练习，更熟悉电子病历的使用。

为取得平衡，医学院将扩大课程中的医学人文（medical humanities）部分，培养医学生在面对不确定和困难情况时灵活应变、提供富同情心和以患者为中心的护理。