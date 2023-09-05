生成式人工智能 搜索更快寻人更易

孩子在偌大的购物中心走失了，怎么找？众多病房里有病人跌倒了，谁知道？在大型会议或盛大活动的人多场合中，如何从上百个监测摄像镜头中锁定行迹可疑的人物？

这些看似挑战重重的任务，在生成式人工智能开发的监测系统眼里，是小事一桩，只需短短几秒钟，就能完成在传统上极为耗时耗力的“不可能”任务。

这个由新科工程研发的首款生成式人工智能视频搜索应用技术，称为“AGIL视线”。以走失的孩子为例，只要输入几个简单的关键词如白衣蓝裤，就能从购物中心内数百个摄像镜头的海量视频片段中进行搜索，取出准确的视频画面，立刻找出孩子所在处。

新科工程数码系统总裁刘展鹏星期二（9月5日）在新科工程举行的第三届创新科技大会上，向超过1500名与会者推介数个利用生成式人工智能和优化的机器学习模型的新应用项目，“AGIL视线”是其中之一。

另一有助提高网络安全应用的技术，则是在潜在威胁情报的侦察平台中增添人工智能，把繁重的威胁分析过程自动化，如此一来，能以更少的人力，把侦察时间从数小时缩短到数秒。

新应用技术预计年底面市

刘展鹏受访时透露，这些新应用技术预计今年底会推出市场，最先在公众安全和安保，以及智慧城市这两大领域使用。

另一备受关注的项目是人工智能应急系统。去年，新加坡民防部队接获紧急医疗求援的公众来电就有25万6000通，平均两分钟一通。

为提高应急效率，民防部队与新科工程合作，通过人工智能技术将应急响应系统自动化，缩短每个环节的应对时间，让求援者更早获得医疗救援。这套系统同时能预测可能出现的紧急情况，预先作出安排。

刘展鹏指出，与传统的人工智能相比，生成式人工智能带来的产值高出四成，并能为企业带来额外8万亿元的市场机会。

在大会致辞的通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生指出，在未来10年，人工智能预估可使全球国内生产总值增加7%。（海峡时报）

受邀为大会致辞的通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生也提到，在未来10年，人工智能预估可使全球国内生产总值增加7%，不过，有三分之二的职业在不同程度上，受人工智能自动化的冲击。

在人工智能时代，网络安全不容忽视。普杰立说，去年，网络安全局接获132起本地公司遭勒索软件攻击的报案。前年，这类报案为137起，大部分受害者为中小企业。

他重申，政府正检讨《网络安全法》，以确保数据中心和云计算等基础设施的网络安全和韧性。此外，政府也将与业界合作制定数码企业蓝图，推动企业和经济的数码化。