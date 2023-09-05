与两人串谋索取逾40万元贿金 高级物流执行员判监罚款

以保证取得物流服务合约为由，三名男子向一家物流公司董事经理索贿，一年半内收取多达40万元，其中一人星期二（9月5日）判处坐牢19个月又两周，外加缴付9万5000元罚金。

被告陈凯彬（33岁），面对窜改文件和抵触防止贪污法令等七项控状。他案发时是利乐包装（Tetra Pak Jurong）高级物流执行员，负责管理公司的物流运输，包括检查和批准货物分发。

与陈凯彬串谋犯案的是新加坡敦豪供应链（DHL Supply Chain，简称DHL）前高级执行员禤伟建（46岁）和Likok物流私人有限公司（简称Likok）前总经理徐炳乾（51岁）。两人早前已被治罪，禤伟建判监22个月，罚款1500元，以及缴罚金4万5500元；徐炳乾被判坐牢40个月，外加罚金8万零600元。

禤伟建早前已被判监22个月，罚款1500元，以及缴罚金4万5500元。（档案照片）

调查显示，DHL在2018年承包利乐包装的几份物流服务合约，但DHL无法应付部分要求，因此通过禤伟建的介绍，将工作外包给Likok。

与两人串谋 向Likok董事经理索贿

陈凯彬与禤伟建及徐炳乾共谋，向Likok董事经理索贿，以确保Likok能继续与DHL和利乐包装合作，取得物流服务合约。

Likok董事经理在接受提议后，在2019年7月至2021年1月期间，将40万3370元贿金交给陈凯彬，再由后者将款项分给禤伟建和徐炳乾。这名董事经理并不知道其他两名受贿者的身份。

在这段期间担任Likok董事经理的共有两人，陈福明（63岁）在2020年3月卸下职务后，由女儿陈旆芬（40岁）接替。两父女因参与行贿，早前分别被判坐牢12个月和坐牢八个月。

控方指出，法庭须对这类贿赂行为的犯者给予严惩，以发挥阻遏作用，促请法官判被告坐牢至少22个月。

被告的律师则代为求情说，被告是初犯，也非主谋，与两名共犯相比罪行较轻，请求法官从轻发落。