学生设计车辆贴纸 吁驾车者减少鸣笛

四名学生义工自发设计车辆贴纸和进行宣导活动，希望呼吁驾车者减少鸣响车笛，营造友善的驾驶环境。

这四名学生年龄不同，就读学校不同，义工组织“让希望活下去”（Keeping Hope Alive）把他们凝聚在一起。

14岁的姚佳言是发起这项设计活动的人。就读英华国际学校（ACS International）的她接受《联合早报》访问时透露，原本的想法是设计车辆贴纸给聋哑驾驶者，后来经过多次改良与沟通后，决定设计一个让所有驾车者适用的车辆贴纸，以此呼吁驾车者减少鸣笛、减少噪音，一起建构更包容和谐的社会。

车辆贴纸以蓝色作为底色，再以白色线条勾勒出“灯泡”的图案，并补上三撇线条象征“声音与光”。

贴纸设计前后修改了28次

姚佳言画好草图后，便让淡马锡初级学院的何陈沁蕊（16岁）用电脑软件绘制贴纸。何陈沁蕊说，贴纸的设计前后修改了28次，怎么让使用者看到贴纸后就联想到喇叭和耳朵是最大的挑战之一。

“让希望活下去”的创始人潘迎芬（53岁）提到，分发这些贴纸的活动还在筹备阶段，目前计划安排30名学生义工到金融中心与旅游景点的加油站，如中央商业区、牛车水、小印度和芽笼士乃等派发免费的车辆贴纸给驾车者。

届时，淡马锡理工学院的孙靖龙（17岁）将负责对外宣导车辆贴纸的用途，以及收集反馈。文案与翻译则由华侨中学的谭克问（14岁）来负责。

针对这个希望通过车辆贴纸宣导减少噪音的举动，私召车应用和送餐服务公司Grab称赞到，学生们自发营造包容的社会，这份努力令人鼓舞也令人动容。