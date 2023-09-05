调查：疫后积极走出阴霾 国人四方面韧性佳

国人在冠病疫情后积极走出低潮，本地一项大型研究调查显示，新加坡人在心理、生理、社交和财务四大方面都具备韧性，但失业人士和教育程度偏低者等弱势群体，各方面韧性较低，需要针对性的援助。

新加坡管理大学幸福老龄化研究中心和英康保险公司，今年1月至5月首次针对新加坡人的韧性展开调查，线上访问了2021名年龄介于26岁至78岁的本地人。两家机构在星期二（9月5日）公布《新加坡韧性研究报告》调查结果。 这也是本地首次有如此大规模、涵盖不同年龄层和层面的韧性研究调查。

研究发现，尽管整体受访者的心理、生理、社交和财务韧性得分，都超越中间点，显示新加坡人具备韧性，但不同年龄层和社会经济地位的人，如不同住房类型、教育水平和就业状况的受访者，韧性程度各有差异。

例如，住在私宅或四至五房式组屋的受访者，在社交、生理和财务方面的韧性，比一至三房式组屋住户高。教育程度越高的受访者，一般也拥有较高的社会经济地位，这群体在四大方面的韧性表现，都比教育程度较低者来得好，因为后者可能较缺乏资源，无法取得同样的评分。

新大幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授说，住房类型向来与个人收入和社会经济地位挂钩，因此调查结果不让人意外，因为私宅和较大型组屋的住户，可能有更多资源和支持，让他们在财务和社交方面的韧性，更优于其他群体。她说：“更重要的是，我们应该关注哪个群体，需要更针对性的援助。”

失业者因失去工作收入，面对财务和各种压力，四方面的得分都比上班族、退休者和家庭主妇低。

调查结果显示，已婚的受访者，在财务和社交方面的韧性，比单身者佳。这是因为双薪家庭的夫妻共同为家庭赚取收入，单身者则须靠自身的收入负担所有开销。单身者也因为缺少配偶或配偶原生家庭的支持，社交韧性较低。

年长者生理韧性最低 46至55岁者社交韧性最高

至于不同年龄层的受访者，年长者（66岁至78岁）的生理韧性得分，是预期中最低的；年龄介于46岁至55岁者，是五个年龄层的受访群体中，最具社交韧性的一群。

调查也发现，拥有更多资源如有社会支持和社会参与、具备财务素养和持有保险的新加坡人，会更有韧性，而较年长、失业、女性、单身和社会经济地位较低者，保险覆盖范围较低。

根据调查结果，新大幸福老龄化研究中心和英康保险提出数项建议，包括提供针对性的社会援助措施，给失业者或社会经济地位较低的弱势群体。 报告也建议，为退休人士、家庭主妇、社会经济地位较低者，提供财务素养课程，并为这群体，包括较年长的新加坡人，量身拟定适合他们需求的保险计划。

英康保险副总裁方倩文说，为下一代建立更强大的新加坡，是大家的共同责任，公司乐于与志同道合的伙伴展开对话与采取行动，为提升新加坡集体韧性出一分力。

询及未来是否会与新大幸福老龄化研究中心继续合作，她说，首次进行的新加坡韧性研究具有指标性意义，不排除两三年后再次调查，了解新加坡人的韧性是否有所提升。

英康保险去年承诺，未来十年会拨出1亿元资金，以支持提升低收入家庭、帮助年长者和改善环境等事业。